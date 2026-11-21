Bộ Tài chính đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi Luật Doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý Hồ sơ chính sách Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), với 5 nhóm chính sách trọng tâm, hướng tới hoàn thiện khung khổ pháp lý về thành lập, tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển. Việc sửa đổi cũng hướng tới cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và bảo đảm thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Luật sửa đổi dự kiến kế thừa những quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2020 (được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và năm 2025), liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp, cũng như quy định về nhóm công ty.

Nội dung sửa đổi tập trung vào 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các nguyên tắc chung về thành lập, tổ chức, hoạt động doanh nghiệp và đồng bộ hóa hệ thống pháp luật; cải cách thủ tục hành chính trong quá trình gia nhập thị trường; hoàn thiện cơ chế tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua đánh giá hiệu quả và quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu.

Đáng chú ý, về tạm ngừng kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất luật hóa quy định về thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp tối đa, nghĩa vụ thông báo tiếp tục kinh doanh và hệ quả pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ.

Đối với giải thể, cơ quan soạn thảo đề xuất giữ nguyên điều kiện hiện hành: Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, Tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan có thẩm quyền khác (nếu có). Doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Đồng thời, nghiên cứu thiết lập cơ chế giải thể rút gọn đối với doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí cụ thể. Trường hợp không đáp ứng tiêu chí, doanh nghiệp thực hiện quy trình giải thể thông thường. Chính phủ sẽ quy định về tiêu chí và trình tự thực hiện.

Hồ sơ chính sách Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) hiện được lấy ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính.