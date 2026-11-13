Sửa Luật Đo lường: Ngăn gian lận, bảo vệ quyền lợi người dân

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 13/11, với 457/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Siết quản lý đo lường, bảo vệ quyền lợi người dân

Trước khi Quốc hội biểu quyết, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Theo Bộ trưởng, đo lường gắn trực tiếp với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả đo chính xác không chỉ giúp người dân thanh toán đúng lượng điện, nước, xăng dầu đã sử dụng mà còn cung cấp thông tin tin cậy cho hoạt động khám, chữa bệnh, giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng và tiết kiệm nguyên liệu.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật (ảnh QH).

Vì vậy, đầu tư cho đo lường cũng chính là đầu tư cho năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Một trong những định hướng quan trọng của lần sửa đổi này là đổi mới phương thức quản lý, tập trung kiểm soát những hoạt động đo lường có nguy cơ gây thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn và quyền lợi của người dân.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc giảm thủ tục, giảm kiểm tra phải đi đôi với trách nhiệm tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân và khả năng phát hiện, xử lý vi phạm của cơ quan quản lý.

Tinh thần của Luật là tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt quy định pháp luật, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các hành vi gian lận. Qua đó, giảm thời gian, chi phí tuân thủ và nâng cao độ tin cậy của kết quả đo lường.

Thúc đẩy chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Một nội dung đáng chú ý khác, Luật được thông qua tạo cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số trong hoạt động đo lường. Theo Bộ trưởng, phương tiện đo ngày càng gắn với phần mềm, kết nối mạng và xử lý dữ liệu. Vì vậy, công tác quản lý cần bao quát cả phương tiện đo, phần mềm và dữ liệu hình thành trong quá trình đo, bảo đảm kết quả có thể kiểm tra, xác nhận khi cần thiết.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Luật cũng hướng tới phát triển năng lực kỹ thuật đo lường phục vụ sản xuất, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Việc phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường cần phù hợp với nhu cầu của từng ngành, lĩnh vực, địa phương; khuyến khích doanh nghiệp tham gia đầu tư và chủ động bảo đảm đo lường trong sản xuất, kinh doanh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ sau khi Luật được thông qua, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm tính đồng bộ khi Luật có hiệu lực, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Việc tổ chức thực hiện cũng phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng cơ quan, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiệu quả thi hành Luật cần được đánh giá bằng những kết quả thiết thực: “Người dân được bảo vệ tốt hơn trước gian lận đo lường, doanh nghiệp giảm được chi phí, tổn thất trong sản xuất, cơ quan quản lý phát hiện và xử lý vi phạm kịp thời”.