Sửa Luật Điện lực: Tiến tới xóa bù chéo giá điện, bảo đảm công bằng

Chiều 20/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chiều 20/10. Ảnh: Media Quốc hội

Hoàn thiện cơ chế đầu tư, phát triển nguồn điện

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, dự án luật được xây dựng nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho phát triển nguồn điện, lưới điện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh cung cấp điện trong tình hình mới.

Dự thảo luật gồm 3 điều, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính. Trong đó, dự thảo làm rõ phạm vi áp dụng cơ chế đặc thù về chủ trương đầu tư; quy định một số dự án điện lực không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung cơ chế đầu tư lưới điện truyền tải theo hình thức đối tác công tư.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với năng lượng tái tạo và năng lượng mới, dự thảo hoàn thiện quy định về chứng chỉ năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ điện, điện gió ngoài khơi và cơ chế phát triển điện rác. Các quy định về cấp phép hoạt động điện lực được rà soát theo hướng đơn giản hóa điều kiện, bổ sung trường hợp miễn trừ, hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh và mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Về giá điện, dự thảo đề xuất lộ trình giảm, tiến tới xóa bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng; làm rõ cơ chế giá hợp đồng đối với một số loại hình nguồn điện, đồng thời bổ sung chính sách hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng yếu thế.

Đề nghị minh bạch giá điện, kiểm soát rủi ro đầu tư

Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành sự cần thiết sửa đổi luật, đánh giá hồ sơ đã được chuẩn bị công phu, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét.

Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo theo hướng cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm minh bạch, cạnh tranh, phân bổ rủi ro hợp lý và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Về cơ chế đầu tư, cơ quan thẩm tra tán thành việc miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án điện lực thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt, nhưng đề nghị quy định rõ phạm vi, điều kiện áp dụng và sự liên thông với thủ tục đất đai, lâm nghiệp, khu vực biển.

Đối với giá điện, Ủy ban đề nghị làm rõ nguyên tắc giá điện chỉ được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường; không chuyển rủi ro của nhà đầu tư sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện. Chính sách xóa bù chéo cũng cần phân biệt với hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, đối tượng chính sách, bảo đảm khả năng tiếp cận điện năng.

Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị gắn giá điện trúng thầu và thời hạn hợp đồng mua bán điện với kết quả đấu thầu, hạn chế đàm phán lại các nội dung đã xác lập. Với điện gió ngoài khơi, cần làm rõ cơ chế thẩm định quốc phòng, an ninh, chuyển nhượng dự án và xử lý chi phí khảo sát. Các quy định về chứng chỉ năng lượng tái tạo, điện hạt nhân mô-đun nhỏ cũng cần bảo đảm tính khả thi, đồng bộ pháp luật và yêu cầu an toàn.