Sửa Luật Điện lực: Không để phát sinh cơ chế xin – cho, lợi ích nhóm

Sáng 21/9, UBTVQH cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ phạm vi sửa đổi.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Rà soát kỹ phạm vi sửa đổi Luật Điện lực

Tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, UBTVQH xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết, việc xây dựng dự án Luật nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển điện lực; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực này.

Dự thảo được xây dựng theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đồng thời thể chế hóa các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn. Ảnh: Media Quốc hội

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực. Hồ sơ dự án Luật cơ bản đáp ứng yêu cầu để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban lưu ý Luật Điện lực mới được sửa đổi năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/2/2025. Việc tiếp tục sửa đổi trong thời gian ngắn, khi chưa có nhiều thời gian tổ chức thi hành, tổng kết, đánh giá, có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng dự báo của pháp luật, nhất là lĩnh vực điện lực có vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dự án dài.

Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Media Quốc hội

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự cấp thiết, đã đủ rõ và có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; các chính sách mới, tác động lớn cần được đánh giá đầy đủ trước khi luật hóa.

Bảo đảm minh bạch, kiểm soát chặt cơ chế đặc thù

Thường trực Ủy ban nhận thấy dự thảo cơ bản bám sát, thể chế hóa các chủ trương lớn về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế, phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển dịch năng lượng.

Tuy nhiên, một số yêu cầu tại Nghị quyết số 70-NQ/TW chưa được thể chế hóa rõ nét. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn đối với từng cơ chế đặc thù, ưu tiên hoặc ngoại lệ, nhất là các nội dung liên quan đến phạm vi độc quyền nhà nước; không mở rộng chính sách đặc thù khi chưa được đánh giá đầy đủ tác động.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Media Quốc hội

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết UBTVQH nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Điện lực nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án điện, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm đồng bộ pháp luật, nhất là trong bối cảnh tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương.

UBTVQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến; rà soát kỹ phạm vi sửa đổi, bảo đảm chỉ sửa những nội dung thực sự cần thiết, có đủ cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; đồng thời kiểm soát chặt quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật.

UBTVQH nhất trí trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật tại Kỳ họp thứ 2, sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình theo kết luận của phiên họp.