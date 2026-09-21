Sửa Luật Điện lực: Đề xuất áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, sáng 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn trình bày Tờ trình của Chính phủ.

Quy định về cơ chế giá điện

Theo Tờ trình, dự thảo Luật gồm 3 Điều, kế thừa và sửa đổi chủ yếu 23 Điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15, tập trung vào các nhóm vấn đề về quy định chung, quy hoạch và đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, cấp giấy phép hoạt động điện lực, thị trường điện, vận hành hệ thống điện, mua bán điện, giá điện, bảo vệ công trình điện lực và an toàn điện.

Đáng chú ý, trong nhóm quy định về cơ chế giá điện, dự thảo bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường đối với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn (Ảnh: Media Quốc hội).

Cùng với đó, dự thảo bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong việc phê duyệt khung giá bán buôn điện và bổ sung điều khoản chuyển tiếp về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch.

Về định hướng chính sách giá, dự thảo bám sát chủ trương xây dựng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện. Đồng thời, dự thảo bổ sung quy định về hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện theo quy định của Chính phủ, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Đối với giá dịch vụ về điện, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế giá điện hỗ trợ hoặc cơ chế khuyến khích đầu tư phù hợp đối với các dự án điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới, hệ thống lưu trữ điện và các loại hình điện lực khác theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Dự thảo cũng quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện, giá công suất, tỷ suất lợi nhuận hợp lý, thời hạn áp dụng giá và cơ chế điều chỉnh giá đối với từng loại hình nguồn điện, nguồn điện hỗn hợp và hệ thống lưu trữ điện sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ

Thẩm tra nội dung về cơ chế giá điện, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành nguyên tắc giá điện phản ánh chi phí hợp lý, hợp lệ, tạo điều kiện huy động nguồn lực đầu tư, từng bước xóa bỏ bù chéo và phát triển thị trường điện cạnh tranh.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cách quy định trong dự thảo về giá hợp đồng mua bán điện phải "bảo đảm thu hồi đầy đủ" chi phí, vốn đầu tư và lợi nhuận hợp lý có thể được hiểu là Nhà nước bảo đảm kết quả tài chính cho nhà đầu tư.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Do đó, Thường trực Ủy ban đề nghị thể hiện rõ giá điện được hình thành trên cơ sở chi phí hợp lý, hợp lệ, hiệu quả đầu tư, mức độ rủi ro và điều kiện thị trường, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc không chuyển toàn bộ rủi ro đầu tư, kinh doanh sang Nhà nước, bên mua điện hoặc người sử dụng điện.

Một nội dung khác được cơ quan thẩm tra lưu ý là trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội.

Theo đó, dự thảo có quy định Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý trong trường hợp này. Thường trực Ủy ban đề nghị làm rõ nguồn, phương thức, thời điểm xác nhận và xử lý chi phí, tránh cách hiểu mặc nhiên phát sinh nghĩa vụ của ngân sách nhà nước.

Về xóa bỏ bù chéo, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ phạm vi, đối tượng và lộ trình thực hiện. Đồng thời, cần phân biệt rõ việc xóa bỏ bù chéo trong giá điện với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ chính sách và người dân tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo cơ quan thẩm tra, chính sách hỗ trợ cần có tiêu chí, nguồn lực và trách nhiệm thực hiện rõ ràng, công khai, minh bạch, bảo đảm quá trình thị trường hóa giá điện không ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận điện của những nhóm đối tượng cần Nhà nước hỗ trợ.

Đối với cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA), Thường trực Ủy ban đề nghị bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc để xác định đầy đủ, công bằng các chi phí sử dụng lưới điện, điều độ, dự phòng và dịch vụ hệ thống mà các chủ thể tham gia phải chi trả. Đặc biệt, cơ quan thẩm tra đề nghị không chuyển chi phí từ nhóm khách hàng tham gia DPPA sang các khách hàng còn lại.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực tại Kỳ họp thứ Hai, sau khi cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, giải trình theo kết luận của phiên họp.