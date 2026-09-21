Sửa Luật Điện lực: Cơ quan thẩm tra đề nghị chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự cấp thiết

Sáng 21/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 61/2024/QH15.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn cho biết việc sửa đổi Luật Điện lực nhằm thể chế hóa các chủ trương mới về phát triển điện lực, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Dự thảo được xây dựng theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo cơ quan soạn thảo, dự án Luật cũng được xây dựng trên nguyên tắc công khai, minh bạch, không tạo cơ chế xin - cho, không tạo môi trường phát sinh hành vi lạm dụng quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo tóm tắt Thẩm tra sơ bộ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Quốc hội.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban lưu ý Luật Điện lực mới được sửa đổi năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 1/2/2025. Việc tiếp tục sửa đổi trong thời gian ngắn, khi chưa có nhiều thời gian tổ chức thi hành, tổng kết, đánh giá, có thể ảnh hưởng đến tính ổn định và khả năng dự báo của pháp luật, nhất là trong lĩnh vực điện lực có vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dự án dài.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, chỉ sửa đổi những vấn đề thực sự cấp thiết, đã đủ rõ và có cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn. Những chính sách mới, có tác động lớn cần được đánh giá đầy đủ trước khi luật hóa.

Thường trực Ủy ban cũng đề nghị Chính phủ làm rõ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn đối với từng cơ chế đặc thù, ưu tiên hoặc ngoại lệ; không mở rộng chính sách đặc thù vượt quá phạm vi chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc khi chưa đánh giá đầy đủ tác động.

Cơ quan thẩm tra đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định giao thoa với pháp luật về đầu tư, đầu tư công, PPP, đấu thầu, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, giá, quản lý nợ công, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Phát biểu kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực nhằm thể chế hóa kịp thời các chủ trương mới của Trung ương, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư, xây dựng, vận hành các dự án điện và cải cách thủ tục hành chính.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục thẩm tra chính thức, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung của dự thảo, nhất là những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm hoặc còn ý kiến khác nhau để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.