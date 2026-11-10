Sửa luật để bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì và điều hành phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cân nhắc lộ trình mở rộng bảo hiểm xã hội với người có thu nhập trên nền tảng số

Sáng qua, với tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tập trung thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm xã hội là một chính sách an sinh liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập hiện tại và tương lai của hàng chục triệu người lao động, do vậy việc sửa đổi luật phải bảo đảm các nguyên tắc lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động làm trung tâm, mở rộng diện bao phủ có lộ trình, nâng cao hiệu quả đầu tư nhưng không đánh đổi an toàn của quỹ…

Ủng hộ chủ trương mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, nhất là đối với lực lượng lao động phi chính thức và người có thu nhập từ nền tảng số, đại biểu Lê Hữu Trí (Đoàn Khánh Hòa) cho rằng, đây là nhóm lao động ngày càng đông đảo nhưng khả năng tiếp cận các chính sách an sinh xã hội còn hạn chế.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể về nhóm đối tượng, thời điểm áp dụng, phương thức đóng và trách nhiệm của các bên, đồng thời đánh giá tác động đối với từng nhóm lao động, xem xét lộ trình thực hiện từ năm 2028 đối với nhóm lao động trên nền tảng số.

Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) chỉ rõ thực tế thời gian qua, dù luật đã mở rộng thêm tám nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như: khu vực hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân..., nhưng số lượng người tham gia chưa nhiều, việc thực hiện còn bất cập.

Vì vậy, Chính phủ và cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, cân nhắc kỹ quy định mở rộng tham gia bảo hiểm xã hội với hai nhóm đối tượng là người làm việc không có quan hệ lao động và người làm việc trên nền tảng số.

Trước mắt, cần tập trung nguồn lực vận động, thực hiện thật tốt đối với các đối tượng đã quy định trước đây, nhất là khu vực doanh nghiệp tư nhân. Việc mở rộng, bổ sung đối tượng có thể xem xét khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội.

Cũng trong sáng qua, Quốc hội thảo luận về các dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động và xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Quang cảnh phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá theo mức độ rủi ro

Chiều qua, với tỷ lệ 100% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết đã thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027. Đáng chú ý, Nghị quyết quyết nghị, trong năm 2027, bố trí 30.000 tỷ đồng dự phòng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh tài chính quốc gia trong trường hợp kinh tế-xã hội có biến động, thu ngân sách nhà nước không đạt dự toán.

Góp ý hoàn thiện dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đại biểu Bùi Văn Dũng (Đoàn Thanh Hóa) đề nghị quản lý hoạt động kinh doanh thuốc lá theo mức độ rủi ro và quy mô kinh doanh, không áp dụng cùng một thủ tục cho mọi chủ thể.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn Gia Lai) đánh giá, hiện nay các hành vi bị cấm vẫn được xác định theo danh mục chất, trong khi vi phạm lại dựa vào công năng. Để xử lý loại dung dịch không chứa ni-cô-tin, dự thảo bổ sung “chất, nguyên liệu thay thế khác” và giao Chính phủ quy định căn cứ tình hình thực tiễn.

Tuy nhiên, các chất này dễ phối trộn, thay đổi nhanh chóng theo thị hiếu thị trường, rất khó xác định. Các đường dây buôn bán dung dịch thuốc lá điện tử pha ma túy đã bị triệt phá cho thấy không cần đến 1mg ni-cô-tin nào, chỉ cần dán nhãn “0% ni-cô-tin” là lách luật.

Do đó, đại biểu đề nghị quy định ngay trong luật mọi dung dịch, chất dùng cho thiết bị hóa hơi, làm nóng để người sử dụng hít vào, dù có hay không chứa ni-cô-tin, đều là nguyên liệu thuốc lá bị cấm.

Một số đại biểu đề xuất chính sách cấm thuốc lá theo thế hệ, nâng độ tuổi được mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi theo lộ trình.

Giải trình trước Quốc hội chiều qua, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ xin tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu về các hành vi bị nghiêm cấm và sẽ tiến hành rà soát lại.

Đề xuất đồng chi trả tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm y tế

Chiều qua, góp ý vào dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế, đại biểu Nguyễn Khánh Vũ (Đoàn Quảng Trị) băn khoăn về thực trạng chỉ định thuốc ngoài danh mục.

Quỹ Bảo hiểm y tế chỉ thanh toán thuốc trong danh mục, nên khi được chỉ định thuốc ngoài danh mục để điều trị hiệu quả hơn, người bệnh phải tự chi trả, kể cả phần quỹ lẽ ra đã chi cho thuốc cùng chỉ định trong danh mục. Trong khi đó, với dịch vụ theo yêu cầu, dự thảo lại giao Chính phủ quy định mức hưởng.

Đánh giá quy định như vậy là chưa công bằng với nhóm người bệnh có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, không sử dụng dịch vụ, đại biểu đề nghị bổ sung: Trường hợp người bệnh được chỉ định thuốc ngoài danh mục nhưng danh mục có thuốc cùng chỉ định thì Chính phủ quy định quỹ thanh toán theo mức của thuốc trong danh mục, còn người bệnh chỉ trả phần chênh lệch, giảm gánh nặng cho người bệnh.