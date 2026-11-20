Quốc hội Khóa XVI

Chiều 20/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư với 468/471 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tóm tắt, giải trình, tiếp thu ý kiến đối với dự thảo luật.

Cơ quan nào ban hành điều kiện, cơ quan đó quyết định việc nới lỏng

Một nội dung đáng chú ý của luật là nguyên tắc điều chỉnh các điều kiện đầu tư theo hướng cơ quan nào ban hành điều kiện thì cơ quan đó quyết định việc nới lỏng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tóm tắt, giải trình, tiếp thu dự thảo Luật (ảnh QH).

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, đối với các điều kiện được quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ trưởng cho biết, việc nới lỏng điều kiện tiếp cận thị trường có thể xuất phát từ yêu cầu thu hút một dự án hoặc lĩnh vực cụ thể trong từng thời điểm, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh giữa các quốc gia để thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao.

Nếu thực hiện theo trình tự thông thường, thời gian điều chỉnh có thể kéo dài, làm mất cơ hội thu hút đầu tư. Vì vậy, cơ chế sửa đổi theo trình tự rút gọn được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu phản ứng nhanh, linh hoạt trước những vướng mắc cấp bách phát sinh trong thực tiễn.

Toàn cảnh phiên họp (ảnh QH).

Về gói chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, luật được chỉnh lý theo hướng Chính phủ quyết định các gói ưu đãi, hỗ trợ vượt trội thuộc thẩm quyền. Trường hợp gói chính sách có nội dung khác với quy định trong văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Gói chính sách này dự kiến chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, được hình thành trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư chiến lược và cần có quy định nhanh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Làm rõ điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Liên quan đến Quỹ hỗ trợ đầu tư, Chính phủ đề xuất bỏ quy định phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi ban hành quy định chi tiết về quỹ.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quỹ đã được triển khai đồng bộ, ổn định từ năm 2025. Nguồn ngân sách cấp cho quỹ hằng năm nằm trong dự toán ngân sách Trung ương do Quốc hội quyết định; việc lập kế hoạch, giao dự toán, quyết toán và các hoạt động liên quan được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Các đại biểu tham gia phiên họp (ảnh QH).

Về chính sách khấu hao nhanh đối với dự án xanh, luật làm rõ điều kiện, thẩm quyền và cơ chế áp dụng. Theo đó, doanh nghiệp có thể được áp dụng mức khấu hao tối đa không quá hai lần đối với một số tài sản cố định như máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, thiết bị phần cứng, phần mềm nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Ngoài điều kiện dự án thuộc danh mục dự án phân loại xanh, doanh nghiệp còn phải đáp ứng yêu cầu về quy mô vốn đầu tư và thời hạn giải ngân. Chính phủ được giao quy định cụ thể đối tượng, điều kiện áp dụng nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, sử dụng ngân sách hiệu quả, tránh dàn trải.

Đối với thủ tục đầu tư đặc biệt, dự thảo luật cũng được chỉnh lý để bảo đảm thống nhất với pháp luật về đất đai, tránh cách hiểu mở rộng phạm vi giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2027, trừ một số quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 2.