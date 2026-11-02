Sửa Luật Đầu tư: Bảo đảm đồng bộ, ưu đãi gắn với trách nhiệm

Theo Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2026 ước đạt 2.448,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng chi ước đạt 2.108,7 nghìn tỷ đồng, bằng 66,8% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ.