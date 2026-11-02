Sửa Luật Đầu tư: Bảo đảm đồng bộ, ưu đãi gắn với trách nhiệm
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 2/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Các đại biểu đề nghị bảo đảm tính ổn định, đồng bộ của pháp luật, khắc phục những kẽ hở trong quản lý hoạt động đầu tư. Cùng với tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chính sách ưu đãi cần gắn chặt với việc thực hiện cam kết và hiệu quả đóng góp cho nền kinh tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sua-luat-dau-tu-bao-dam-dong-bo-uu-dai-gan-voi-trach-nhiem-246261102130847878.htm