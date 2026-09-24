Sửa Luật Đấu thầu: Tăng giám sát, ngăn nâng khống giá gói thầu

Sáng 24/9, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính họp phiên mở rộng, thẩm tra sơ bộ dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Làm rõ phạm vi, nâng chất lượng đấu thầu

Trình bày Tờ trình tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết việc sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa đầy đủ các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Dự thảo hướng tới đổi mới phương thức quản lý hoạt động đấu thầu, chuyển trọng tâm từ quản lý quá trình sang quản lý chất lượng, hiệu quả, kết quả và sản phẩm đầu ra.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, dự thảo sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu hiện hành, tập trung vào 4 nhóm quy định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: Media Quốc hội

Trong đó, dự thảo tiếp tục kế thừa phạm vi điều chỉnh đối với lựa chọn nhà thầu sử dụng nguồn vốn NSNN, nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh. Đồng thời, dự thảo phân định rõ phạm vi áp dụng giữa Luật Đấu thầu và pháp luật có liên quan, không áp dụng Luật này đối với các lĩnh vực, vấn đề đặc thù.

Dự thảo bổ sung chính sách, nguyên tắc cơ bản nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu thầu; áp dụng hình thức nhà thầu quản lý, trao quyền chủ động cho nhà thầu nhưng vẫn bảo đảm trách nhiệm về chất lượng, tiến độ, chi phí và hiệu quả.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng cơ sở dữ liệu giá tích hợp với dữ liệu về thuế, hải quan, tạo cơ sở tham chiếu xác định giá gói thầu phù hợp thị trường, tăng công khai, minh bạch và phòng ngừa nâng khống giá gói thầu.

Dự thảo cũng hoàn thiện cơ chế ưu đãi, ưu tiên trong đấu thầu; quy định về đấu thầu quốc tế theo hướng chỉ áp dụng với dự án có yêu cầu đặc thù cần nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời, yêu cầu nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu Việt Nam và sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam.

Đẩy mạnh phân cấp, tăng giám sát qua dữ liệu

Nhóm quy định thứ ba tập trung đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Dự thảo trao quyền chủ động hơn cho chủ đầu tư trong lựa chọn hình thức đấu thầu; tích hợp một số hình thức có quy trình tương đồng, đồng thời bổ sung hình thức đàm phán cạnh tranh đối với các gói thầu chưa thể xác định đầy đủ yêu cầu kỹ thuật, giải pháp công nghệ hoặc giá gói thầu.

Dự thảo tiếp tục mở rộng trường hợp chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, đặt hàng; mở rộng áp dụng thủ tục đấu thầu trước đối với các gói thầu cần đẩy nhanh tiến độ. Một số thủ tục trung gian không cần thiết như sơ tuyển, mời quan tâm, lập kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu hai giai đoạn được đề xuất cắt giảm.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn. Ảnh: Media Quốc hội

Ở nhóm thứ tư, dự thảo bổ sung một số hành vi bị cấm như nâng khống giá gói thầu; hoàn thiện quy định về sử dụng thầu phụ bất hợp pháp, tăng cường giám sát dựa trên dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh, dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan trực tiếp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh và quản lý, sử dụng nguồn lực Nhà nước. Do đó, cần đánh giá đồng bộ với các luật liên quan, nhất là pháp luật về đầu tư công, đầu tư, đất đai, xây dựng và pháp luật chuyên ngành.