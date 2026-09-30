Sửa Luật Đấu thầu: Mở rộng quyền tự chủ phải đi đôi với trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên họp. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 6, sáng 30/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo Luật, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu hiện hành và tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính.

Nhóm thứ nhất gồm các quy định bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất của pháp luật. Phân định hoạt động áp dụng đấu thầu và pháp luật liên quan, không áp dụng luật này với các lĩnh vực, vấn đề đặc thù đã được pháp luật chuyên ngành quy định; xác định nguyên tắc áp dụng khi có sự khác biệt giữa các luật.

Nhóm thứ hai gồm các quy định nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động đấu thầu.

Nhóm thứ ba là các quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong hoạt động đấu thầu.

Nhóm thứ tư tập trung nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát trong hoạt động đấu thầu; làm rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu và tổ chuyên gia.

Qua thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Đấu thầu theo trình tự, thủ tục rút gọn; cơ bản nhất trí với định hướng chuyển từ quản lý quy trình, thủ tục sang quản lý chất lượng, hiệu quả và kết quả đầu ra.

Thường trực Ủy ban cũng đồng tình việc tăng cường phân cấp, phân quyền, tự chủ gắn với trách nhiệm; đơn giản hóa quy trình, giảm các chi phí tuân thủ và thủ tục hình thức; đề nghị đánh giá tác động thực chất, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và điều kiện thi hành đồng bộ, bảo đảm cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.

Bên cạnh đó, cơ quan chủ trì thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát dự thảo Luật để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương về phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kiểm soát quyền lực. Đồng thời hoàn thiện hệ thống mạng lưới đấu thầu quốc gia, cơ chế kết nối, chia sẻ, truy xuất dữ liệu, công khai thông tin, giám sát, hậu kiểm, xử lý vi phạm và giải quyết kiến nghị.

Nội dung nữa được Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh là cần bảo đảm quyền tự chủ được mở rộng đi đôi với trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm soát; xác định trách nhiệm của các chủ thể, quy định chuyển tiếp và nội dung giao cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm rõ ràng, thống nhất, khả thi, không phát sinh khoảng trống pháp lý hoặc hạn chế cạnh tranh không cần thiết.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết, phạm vi sửa đổi, bám sát thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, việc đánh giá tác động, tính thống nhất với pháp luật có liên quan, các quy định chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và các nội dung giao Chính phủ quy định chi tiết. Các ý kiến đề cập tới tính thống nhất giữa Luật Đấu thầu và các pháp luật ngành, lĩnh vực liên quan; quy định bảo đảm tính cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu.