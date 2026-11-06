Sửa Luật Đấu thầu: Hoàn thiện cơ chế mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Đại biểu Nguyễn Vũ Trung phát biểu thảo luận. Ảnh: VPQH

Cần làm rõ cơ chế mua sắm thuốc, vật tư y tế

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Vũ Trung (Đoàn TP. Hồ Chí Minh) đề nghị làm rõ cơ chế mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh, tránh tình trạng vướng mắc giữa quy định mua sắm và thanh toán bảo hiểm y tế.

Đại biểu đề xuất, cần bổ sung quy định cho phép các cơ sở y tế thuộc diện quy định tại khoản 3 Điều 35 chủ động mua sắm bằng nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; đồng thời thực hiện hạch toán riêng, công khai, minh bạch và lưu trữ hồ sơ phục vụ kiểm tra, giám sát.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ cơ chế để trạm y tế xã lựa chọn nhà cung cấp, mua bổ sung khi nhà cung cấp không bảo đảm giao hàng. Việc ưu tiên thuốc sản xuất trong nước cần gắn với yêu cầu về chất lượng, khả năng thay thế điều trị, nguồn cung và giá hợp lý, có ngoại lệ đối với trường hợp thiếu thuốc hoặc không phù hợp lâm sàng.

Trao quyền chủ động mua sắm phải đi đôi với căn cứ lựa chọn, chuẩn giá và trách nhiệm giải trình, bảo đảm cơ sở y tế mua đúng thuốc, vật tư cần thiết, kịp thời, với chi phí hợp lý, không để người bệnh chịu ảnh hưởng khi nguồn cung bị đứt gãy – đại biểu Nguyễn Vũ Trung nhấn mạnh.

Đại biểu Huỳnh Kim Minh Tâm (Đoàn An Giang) đồng tình với cơ chế chủ động mua sắm khi chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, không lựa chọn được nhà thầu hoặc thỏa thuận khung đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, trường hợp nhà thầu giao chậm, giao thiếu hoặc không đáp ứng nhu cầu sử dụng thiết yếu cần được quy định cụ thể hơn.

Theo đó, cần làm rõ: khi nào đơn vị sử dụng được mua bổ sung, ai có thẩm quyền quyết định, phạm vi mua sắm và giới hạn số lượng, thời gian thực hiện. Đồng thời, phải kiểm soát tình trạng mua sắm trùng lặp hoặc lợi dụng cơ chế này để né tránh mua sắm tập trung.

Đại biểu nhấn mạnh, trong lĩnh vực y tế, nếu hoạt động mua sắm, cung ứng bị gián đoạn, người bệnh có thể phải chờ đợi, chuyển viện hoặc phát sinh thêm chi phí. Vì vậy, cần quy định rõ trách nhiệm, thời hạn thông báo tiến độ, tình trạng cung ứng của đơn vị mua sắm tập trung và nghĩa vụ khắc phục của nhà thầu.

Cũng đề cập vấn đề này, đại biểu Nguyễn Hồng Việt (Đoàn Hưng Yên), Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho rằng cần bảo đảm hài hòa giữa quyền tự chủ của cơ sở y tế và lợi thế của mua sắm tập trung.

Từ thực tiễn của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình – là một trong hai đơn vị được UBND tỉnh Hưng Yên giao thực hiện đấu thầu tập trung cấp địa phương, đại biểu nhận thấy hình thức này giúp thống nhất giá thuốc trên toàn tỉnh, giảm chi phí tư vấn đấu thầu, tăng công khai, minh bạch và điều tiết nguồn cung giữa các cơ sở y tế.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3, loại trừ các trường hợp mua sắm hàng hóa thuộc danh mục mua sắm tập trung hoặc danh mục thuốc áp dụng hình thức đàm phán giá khỏi cơ chế tự quyết định mua sắm của đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ nhóm 1, nhóm 2.

Đại biểu cũng đề nghị đưa vào Luật cơ chế cho phép cơ sở y tế chủ động mua thuốc tối đa 12 tháng khi mua sắm tập trung chưa có kết quả đấu thầu, tránh nguy cơ thiếu thuốc.

Minh bạch giá và dữ liệu đấu thầu

Nhấn mạnh yêu cầu minh bạch trong mua sắm thiết bị y tế, đại biểu Dương Mạc Kiên (Đoàn Cao Bằng) đề nghị bỏ quy định không công khai kết quả đàm phán giá theo yêu cầu của nhà cung cấp.

Đại biểu Nguyễn Hồng Việt phát biểu thảo luận. Ảnh: VPQH

Theo đại biểu, Bộ Y tế chỉ nên quyết định bảo mật khi việc công khai có thể làm giảm hiệu quả đàm phán, phải nêu rõ căn cứ, thời hạn bảo mật và không áp dụng đối với hoạt động thanh tra, kiểm toán, giám sát của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Đại biểu cũng đề nghị giới hạn tổng khối lượng hàng hóa được mua tiếp từ một hợp đồng gốc, kể cả trường hợp có nhiều chủ đầu tư cùng áp dụng, nhằm tránh tình trạng mua sắm không qua cạnh tranh vượt giới hạn.

Đại biểu Nguyễn Hồng Việt cũng đề nghị bỏ quy định cho phép không công khai kết quả đàm phán giá theo yêu cầu của nhà cung cấp. Theo đại biểu, quy định này có thể dẫn đến cách hiểu quyền quyết định bảo mật thuộc về bên bán, chưa thống nhất với nội dung giao Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định.

Việc bảo mật giá chỉ áp dụng đối với thị trường, không áp dụng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và phải công khai với cơ quan bảo hiểm xã hội. Kết quả đàm phán giá của Bộ Y tế và các bệnh viện cần được chia sẻ để các cơ sở y tế tuyến dưới tham khảo – đại biểu nêu rõ.

Đối với giá gói thầu, đại biểu Nguyễn Hồng Việt nhận xét, Dự thảo mới liệt kê các nguồn thông tin mà chưa thể hiện đầy đủ nguyên tắc xác định giá. Vì vậy, cần bổ sung yêu cầu giá gói thầu phù hợp với giá thị trường, yêu cầu chuyên môn và tham khảo giá trúng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.