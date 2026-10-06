Sửa Luật Đấu thầu: Đề xuất hoàn thiện các quy định về ký kết, thực hiện hợp đồng

Cụ thể, hoàn thiện các quy định về ký kết, thực hiện hợp đồng (các Điều từ 39 đến 45) theo hướng:

+ Chỉ quy định tại Luật này 04 nhóm nội dung liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng, gồm: (i) nguyên tắc, điều kiện ký kết hợp đồng, (ii) loại hợp đồng, (iii) các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng và (iv) điều kiện sửa đổi hợp đồng. Đối với những nội dung khác, các bên được quyền thỏa thuận phù hợp với pháp luật dân sự, pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

+ Trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định khác về cùng một vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng với nhà thầu thì thực hiện theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực, trừ quy định về nội dung và điều kiện ký kết hợp đồng.

+ Không quy định bắt buộc phải ký kết hợp đồng đối với tất cả dự án đầu tư kinh doanh mà chỉ áp dụng thủ tục này đối với dự án có yêu cầu đặc thù về thi công xây dựng, quản lý vận hành công trình dự án và các yêu cầu khác về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.

+ Chỉnh lý quy định về loại hợp đồng, bổ sung gói thầu bảo hiểm tài sản được áp dụng loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm để bao quát các hợp đồng bảo hiểm theo pháp luật về bảo hiểm phát sinh trong thực tiễn khi triển khai dự án, dự toán mua sắm.

+ Bổ sung biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng dự án đầu tư kinh doanh theo hình thức ký quỹ.

+ Lược bỏ quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanhdo vấn đề này đã được quy định bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật khác có liên quan.