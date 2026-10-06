Sửa Luật Đấu thầu: Đề xuất bổ sung trường hợp áp dụng phương thức hai túi hồ sơ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi), trong đó đề xuất quy định phương thức hai túi hồ sơ.

Cụ thể, phương thức hai túi hồ sơ là phương thức mà việc mở thầu được thực hiện hai lần, trong đó hồ sơ đề xuất về kỹ thuật được mở ngay sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được mở hồ sơ đề xuất về tài chính để đánh giá.

Phương thức hai túi hồ sơ được áp dụng đối với các gói thầu sau:

a) Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

b) Gói thầu hỗn hợp tổ chức đấu thầu quốc tế quy định tại điểm b khoản 3 Điều 10 của Luật này áp dụng đấu thầu rộng rãi; gói thầu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 20 của Luật này áp dụng đấu thầu rộng rãi;

c) Gói thầu có yêu cầu sử dụng công nghệ hoặc sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về công nghệ cao áp dụng đấu thầu rộng rãi;

d) Gói thầu xây dựng, phát triển, nâng cấp, mở rộng phần mềm nội bộ theo quy định của pháp luật về chuyển đổi số áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;

đ) Gói thầu cung cấp vật tư y tế, thiết bị y tế áp dụng đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Nhà thầu nộp đồng thời hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.