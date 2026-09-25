Sửa Luật Đấu giá tài sản: Tăng cường chuyển đổi số, phòng chống tiêu cực

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 283/NQ-CP về việc tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết nghị thông qua Báo cáo tiếp thu, giải trình kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến thẩm tra sơ bộ của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đối với dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Hình minh họa do AI tạo.

Chính phủ giao Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật và hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo quy định. Bộ trưởng Bộ Tư pháp được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo tiếp thu, giải trình và Tờ trình dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp đồng thời chủ động báo cáo, giải trình về nội dung hồ sơ dự án Luật với Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Sau gần 10 năm triển khai, Luật Đấu giá tài sản đã góp phần hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý về trình tự, thủ tục đấu giá, từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa và xã hội hóa hoạt động đấu giá tài sản. Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này cũng ngày càng được tăng cường ở cả Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy Luật Đấu giá tài sản hiện hành đã bộc lộ một số bất cập, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Việc sửa đổi Luật nhằm tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển dịch vụ đấu giá tài sản theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đã triển khai các hoạt động xây dựng dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội khóa XVI xem xét tại Kỳ họp thứ Hai.