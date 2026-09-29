Sửa Luật Đất đai: Tiếp tục rà soát cơ chế giá đất, bồi thường và thu hồi đất

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), sáng 28/9. Ảnh: Gia Huy.

Sáng 28/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đây là cuộc họp tiếp theo sau phiên làm việc ngày 21/9 nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền. Phó Thủ tướng yêu cầu các quy định phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và hạn chế tối đa vướng mắc khi tổ chức thực hiện.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hồ sơ dự án Luật đã được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, đối tượng chịu tác động, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Dự thảo tập trung vào các nhóm chính sách lớn, trong đó có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cơ chế tài chính đất đai và giá đất.

Đối với giá đất, tại cuộc họp ngày 21/9, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ cơ chế xác định giá, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương; đồng thời làm rõ trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng được yêu cầu rà soát để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi, đồng thời tạo điều kiện triển khai các dự án.

Dự thảo còn hướng tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Chính phủ đã đặt mục tiêu đến hết năm 2027 cơ bản hoàn thành Hệ thống thông tin quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan, bảo đảm dự thảo thống nhất với hệ thống pháp luật và có thể triển khai trong thực tiễn.