Sửa Luật Đất đai: Bộ trưởng nói về điểm mới liên quan giá đất và bồi thường

Ngày 29/10, giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết dự thảo luật được hoàn thiện theo hướng phân loại đất thành 3 nhóm chính: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất dự trữ phát triển.

Theo Bộ trưởng, kế hoạch sử dụng đất cấp xã sẽ được xây dựng theo hướng đơn giản hóa, số hóa và lồng ghép các quy hoạch. Nội dung tập trung vào việc phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất do cấp quốc gia giao và cập nhật nhu cầu sử dụng đất của các ngành.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự thảo luật thể chế hóa quan điểm chuyển từ “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang “tái thiết cuộc sống cho người dân”, hướng tới cải thiện nơi ở, điều kiện sống và sinh kế.

Đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư ứng trước, ngân sách Nhà nước sẽ hoàn trả thông qua việc khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phần kinh phí còn lại được tính vào chi phí đầu tư dự án. Trường hợp dự án chấm dứt, ngân sách nhà nước hoàn trả phần kinh phí đã ứng trước theo quy định.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, Chính phủ đề xuất tiếp tục thí điểm việc sử dụng đất thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại theo nghị quyết của Quốc hội, chưa luật hóa ngay trong dự thảo Luật.

Đối với tài chính đất đai, dự thảo quy định giá đất được xác định theo bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, không quy định giá đất cụ thể. Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất do HĐND cấp tỉnh ban hành, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Ảnh: VGP.

Liên quan đến công chứng, chứng thực, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Chính phủ đề xuất giao Chính phủ quy định các loại hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực. Quy định này sẽ được xây dựng phù hợp với lộ trình chuyển đổi số và kết nối, liên thông dữ liệu quản lý đất đai.

Theo Bộ trưởng, phương án trên nhằm bảo đảm tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, đồng thời tạo sự chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện, giảm thủ tục cho người dân và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Việc điều chỉnh cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.

Về phân cấp, phân quyền, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát để bảo đảm tính khả thi, gắn với cơ chế giám sát, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện, đặc biệt ở cấp xã.

Trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, dự thảo quy định mỗi thửa đất có một mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước. Khi dữ liệu đất đai bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, cơ quan có thẩm quyền không được yêu cầu người dân cung cấp lại những thành phần hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu. Trường hợp cần bổ sung hồ sơ, việc yêu cầu chỉ được thực hiện một lần.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Hiện cả nước có khoảng 105 triệu thửa đất, trong đó hơn 70 triệu thửa đã có dữ liệu và 44 triệu thửa đã được kết nối, liên thông, thống nhất dùng chung trên VNeID.

Để bảo đảm tính thống nhất với dự thảo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát. Dự kiến, Chính phủ ban hành 2 nghị định hướng dẫn, gồm nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai và nghị định về giá đất do Bộ Tài chính chủ trì.

Theo báo Chính phủ