Sửa Luật Chứng khoán: Tạo dư địa đổi mới, bảo đảm an toàn thị trường

Quốc hội Khóa XVI

Sáng 13/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 2, với 463/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Luật gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

Trước khi Quốc hội biểu quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo luật.

Tạo điều kiện thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới

Một nội dung đáng chú ý của luật là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán. Quy định được chỉnh lý theo hướng làm rõ việc sơ kết, tổng kết để cấp có thẩm quyền xem xét tiếp tục thử nghiệm hoặc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trước khi áp dụng chính thức.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán (ảnh QH).

Cơ chế này tạo điều kiện thử nghiệm các mô hình, sản phẩm và dịch vụ mới, nhưng phải gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư. Luật quy định các nguyên tắc, giới hạn cơ bản; Chính phủ sẽ quy định cụ thể quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro và xử lý kết quả sau thử nghiệm.

Về tổ chức thị trường, Chính phủ tiếp tục giữ phương án giao Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình sở giao dịch chứng khoán, nhằm bảo đảm sự linh hoạt, phù hợp với yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ.

Đơn giản hóa thủ tục, không giảm yêu cầu an toàn

Luật cũng tiếp tục cắt giảm một số điều kiện và thành phần hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Việc này nhằm tránh kiểm tra trùng lặp những điều kiện về an toàn vốn đã được cơ quan quản lý ngân hàng giám sát, đồng thời đơn giản hóa thủ tục cho các tổ chức tham gia thị trường.

Tuy nhiên, các yêu cầu về năng lực kỹ thuật, an toàn hoạt động, quản lý tách biệt tài sản của khách hàng và giám sát hoạt động lưu ký vẫn được duy trì. Quyền lợi của nhà đầu tư cũng tiếp tục được bảo đảm trong trường hợp tổ chức lưu ký không thể tiếp tục hoạt động.

Các đại biểu tham dự phiên họp (ảnh QH).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc cắt giảm thủ tục hành chính phải đi đôi với trách nhiệm bảo đảm an toàn thị trường. “Việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm trách nhiệm đảm bảo an toàn của thị trường chứng khoán”, ông nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, luật làm rõ tiêu chuẩn chuyên môn đối với người quản lý, người đại diện theo pháp luật và người hành nghề chứng khoán theo trách nhiệm của từng vị trí. Quy định chuyển tiếp hai năm hoặc đến khi có thay đổi nhân sự mới giúp doanh nghiệp có thời gian sắp xếp nhân sự đáp ứng yêu cầu.

Để luật sớm đi vào cuộc sống, Chính phủ đã chuẩn bị đồng thời các dự thảo văn bản quy định chi tiết, gồm hai dự thảo nghị định và một dự thảo thông tư. Công tác rà soát văn bản hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, nhân lực và hạ tầng công nghệ sẽ tiếp tục được thực hiện, bảo đảm các điều kiện tổ chức thi hành.