Sửa Luật Chứng khoán: Mở rộng không gian huy động vốn cho doanh nghiệp

Mở rộng kênh huy động vốn cho tăng trưởng

Theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý và phù hợp với sự phát triển của thị trường; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh do-anh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc sửa luật đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai kịp thời các mô hình, sản phẩm, dịch vụ mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Qua thảo luận tại tổ, các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật, nhất là các nội dung tháo gỡ vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, ngày 17/10/2026. Ảnh: Đức Thanh

Từ góc độ phát triển thị trường vốn, đại biểu Nguyễn Hải Nam (đoàn TP. Huế) nhấn mạnh vai trò của việc hỗ trợ doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Theo đại biểu, đây là kênh huy động vốn đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thể hiện sự tích cực của nền kinh tế trong nhiều năm qua.

Đại biểu cho rằng, nền kinh tế còn nghiêng về huy động vốn qua hệ thống ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, trong khi huy động qua thị trường vốn, thông qua phát hành thêm cổ phiếu và trái phiếu, vẫn khiêm tốn. Vì vậy, cùng với những giải pháp đã triển khai, cần khai thác công nghệ tài chính để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động huy động vốn.

Tạo thêm hàng hóa trên thị trường niêm yết Kỳ vọng vào việc sửa đổi Luật Chứng khoán lần này, đại biểu Nguyễn Hải Nam nhấn mạnh, yêu cầu phát triển thị trường đặt ra không chỉ ở việc đáp ứng các chuẩn mực mới, mà còn ở khả năng tạo thêm hàng hóa trên thị trường niêm yết. Tuy nhiên, nguồn hàng trên thị trường vẫn còn ở mức độ khiêm tốn. “Chúng ta phải mở rộng không gian để phát hành được nhiều cổ phiếu, nhiều doanh nghiệp được huy động vốn để đưa lên thị trường, lúc đó các nhà đầu tư mới được mở rộng lựa chọn đầu tư”, đại biểu nêu rõ.

Trong đó, đại biểu lưu ý về khả năng phát hành dựa trên công nghệ blockchain. Theo đại biểu, công nghệ này giúp giảm nhiều thủ tục phát hành tăng vốn qua cổ phiếu, trái phiếu. Việc áp dụng công nghệ tài chính trong thủ tục phát hành chứng khoán cũng có thể giảm thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Đối với những nội dung cụ thể, đại biểu tán thành chủ trương bãi bỏ điều kiện về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng lưu ký. Đi cùng với việc bãi bỏ điều kiện, đại biểu đề nghị có công cụ cảnh báo, giám sát, can thiệp thay thế, bảo đảm phát hiện và xử lý kịp thời rủi ro khi phát sinh; đồng thời khai thác kết quả giám sát của ngân hàng để tránh thủ tục trùng lặp.

Về tổ chức thị trường, đại biểu Nguyễn Hải Nam tán thành hướng dự thảo không quy định cứng mô hình hiện nay, tạo điều kiện tổ chức, sắp xếp lại hệ thống. Theo đại biểu, việc sắp xếp phải hướng tới bộ máy gọn nhẹ; ứng dụng công nghệ thông tin để các sở giao dịch chứng khoán hiện đại hơn, hoạt động thực chất hơn.

Tạo không gian đổi mới sáng tạo gắn với bảo vệ nhà đầu tư

Cùng quan điểm, đại biểu Lê Văn Thế (đoàn Ninh Bình) đồng tình với cách tiếp cận không tiếp tục đóng cứng một mô hình tổ chức cụ thể, qua đó tạo thuận lợi để Chính phủ lựa chọn mô hình phù hợp trong từng giai đoạn. Đại biểu đề nghị phân định rõ thẩm quyền quyết định mô hình tổ chức với thẩm quyền về chức năng, quyền và nghĩa vụ của sở giao dịch chứng khoán, bảo đảm thống nhất giữa các điều khoản.

Bên cạnh kỳ vọng mở rộng không gian huy động vốn, đại biểu Nguyễn Hải Nam đề nghị quan tâm hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, giảm những hành vi thao túng, đầu cơ trên thị trường. Các tiêu chí bảo vệ, cảnh báo, can thiệp sớm cần được chú trọng, nhất là đối với nhà đầu tư nhỏ lẻ có lượng vốn và khả năng quản lý rủi ro còn hạn chế.

Góp ý Điều 6a về thử nghiệm có kiểm soát, đại biểu lưu ý những hành vi cố tình trục lợi, cố tình gian dối vẫn phải được xử lý. Phạm vi, nội hàm cơ chế thử nghiệm và nguyên tắc giới hạn giao dịch cần được làm rõ.

Đánh giá về ý nghĩa của nội dung này, đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Ninh Bình) cho rằng, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát thể hiện tinh thần chấp nhận rủi ro có kiểm soát để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đại biểu kỳ vọng việc sửa luật sẽ thể chế hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, mở ra không gian công nghệ mới, nhất là công nghệ tài chính.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (đoàn Quảng Ninh) cũng đánh giá việc tạo không gian thử nghiệm cho công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới là rất cần thiết. Tuy nhiên, trong lĩnh vực chứng khoán, một giải pháp công nghệ có thể tiếp cận nhiều người sử dụng trong thời gian ngắn; nếu xảy ra sự cố có thể tác động lớn đến tài sản, dữ liệu và niềm tin thị trường.

Vì vậy, đại biểu đề nghị xác định các nguyên tắc bảo vệ tối thiểu, làm rõ nghĩa vụ cung cấp thông tin, cảnh báo rủi ro, tách biệt tài sản khách hàng và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Việc mở rộng hoạt động thị trường cần đi đôi với chất lượng thông tin, năng lực giám sát và cơ chế bảo vệ quyền tài sản của nhà đầu tư.

Cắt giảm thủ tục, tạo thuận lợi cho các chủ thể tham gia thị trường Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán gồm 3 điều; sửa đổi 44 điều, bổ sung 1 điều, giữ nguyên 91 điều của Luật Chứng khoán hiện hành. Một trong những nhóm nội dung quan trọng tại dự thảo là cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và chi phí tuân thủ pháp luật. Theo đó, dự thảo sửa đổi các quy định về đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, ngân hàng thanh toán; điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. Đối với chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, dự thảo bãi bỏ điều kiện về tỷ lệ cổ phiếu bán được cho nhà đầu tư tại điểm d khoản 1 Điều 15, đồng thời cắt giảm thành phần hồ sơ tương ứng. Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng cũng được đề xuất bỏ báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất. Việc công bố bản thông báo phát hành được sửa đổi theo hướng thực hiện trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành, của sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán dự kiến niêm yết, đăng ký giao dịch và tối thiểu trên một báo điện tử, thay cho yêu cầu công bố trên báo điện tử và báo in trong 3 số liên tiếp. Cùng với cải cách thủ tục, dự thảo sử dụng tên gọi chung “Sở giao dịch chứng khoán” thay cho các tên gọi cụ thể tại những điều, khoản liên quan; hoàn thiện quy định về tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, hướng tới tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả vận hành. Dự thảo cũng bổ sung cơ sở pháp lý về giao dịch điện tử; cho phép công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam giao kết hợp đồng với khách hàng bằng văn bản hoặc hình thức phù hợp theo pháp luật về giao dịch điện tử. Đáng chú ý, Điều 6a được bổ sung để quy định nguyên tắc chung về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán, giao Chính phủ quy định chi tiết.