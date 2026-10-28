Sửa Luật Chứng khoán: Hoàn thiện tiêu chuẩn nhân sự, củng cố niềm tin thị trường

Phân định tiêu chuẩn quản trị, siết điều kiện nhân sự

Góp ý quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) cho rằng cần phân biệt vai trò quản trị chiến lược của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) với nhiệm vụ điều hành chuyên môn.

Theo đại biểu, Chủ tịch HĐQT chủ yếu định hướng phát triển, thu hút đối tác và điều phối nguồn vốn, không trực tiếp thực hiện nghiệp vụ chuyên môn. Vì vậy, yêu cầu chức danh này phải có chứng chỉ hành nghề chuyên sâu có thể tạo rào cản trong thu hút nhà quản trị quốc tế, ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn và mở rộng hợp tác.

Đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH Cần Thơ) phát biểu thảo luận tại hội trường.

Đại biểu đề nghị chỉ bắt buộc có chứng chỉ hành nghề phù hợp đối với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và các Phó tổng giám đốc trực tiếp phụ trách chuyên môn. Người đại diện theo pháp luật không kiêm nhiệm điều hành nên đáp ứng điều kiện về năng lực hành vi dân sự và trình độ đại học thuộc các ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc luật.

Về điều kiện nhân thân của Tổng giám đốc công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại biểu Bùi Xuân Hải (Hải Phòng), Đỗ Đức Hiển (TP HCM) và Nguyễn Thị Yến Nhi (Vĩnh Long) đề nghị giữ quy định loại trừ người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán trong 6 tháng gần nhất.

Các đại biểu cho rằng việc dự thảo bỏ điều kiện này có thể tạo khoảng trống pháp lý, chưa bảo đảm yêu cầu tuân thủ đối với nhân sự điều hành các định chế tài chính. Cắt giảm thủ tục hành chính cần đi đôi với kiểm soát rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư và duy trì niềm tin thị trường.

Thu hút nhân lực gắn với bảo vệ nhà đầu tư

Góp ý Điều 6 về chính sách phát triển thị trường chứng khoán, các đại biểu đồng tình với định hướng hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, phổ biến kiến thức và thu hút nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, dự thảo cần làm rõ phạm vi “ngành chứng khoán” và đối tượng được hưởng chính sách đãi ngộ.

Theo các đại biểu, nếu áp dụng ưu đãi cho toàn bộ người lao động tại các doanh nghiệp trong ngành, chính sách có thể thiếu hợp lý, gây chênh lệch với các lĩnh vực khác. Dự thảo cũng chưa có tính toán cụ thể về kinh phí và khả năng cân đối ngân sách.

Do đó, các đại biểu đề nghị tập trung chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính khả thi.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nhấn mạnh, mục tiêu cơ bản nhất của thị trường chứng khoán là thu hút nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, đòi hỏi luật pháp phải bảo vệ được nhà đầu tư và xây dựng một thị trường minh bạch. Thế nhưng, toàn bộ các chính sách tại Điều 6 hiện tại vẫn chưa đề cập đầy đủ đến nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư để tạo dựng niềm tin vững chắc. Từ đó, đại biểu đề xuất bổ sung thêm một khoản, khẳng định Nhà nước có chính sách và biện pháp phù hợp để bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.