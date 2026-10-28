Sửa Luật Chứng khoán: Cắt thủ tục nhưng không hạ chuẩn

Sáng 28/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng điều hành phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Bảo vệ nhà đầu tư là yêu cầu xuyên suốt

Phát biểu giải trình tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn thông tin, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thẩm tra để tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng, giải trình thấu đáo, hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội thông qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, yêu cầu đặt ra trong điều kiện mới là huy động nguồn lực, nhất là vốn dài hạn, cho phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường chứng khoán là một trong những kênh huy động vốn trung và dài hạn của nền kinh tế. Để làm được điều đó, thị trường phải công khai, minh bạch, hoạt động hiệu quả và theo chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

“Điều quan trọng nhất của việc xây dựng luật là bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư và các thành viên thị trường. Yêu cầu này xuyên suốt dự thảo”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trả lời ý kiến đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng) cho rằng, dự thảo chưa có điều khoản cụ thể về chính sách của Nhà nước trong bảo vệ nhà đầu tư, Bộ trưởng khẳng định, toàn bộ các điều kiện trong dự thảo đều hướng tới bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Đại biểu Bùi Xuân Hải (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng).

Bộ trưởng dẫn chứng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã được FTSE Russell nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp. Bộ Tài chính đang tiếp tục làm việc với FTSE Russell, MSCI và S&P Dow Jones hiện là ba tổ chức xếp hạng thị trường uy tín nhất thế giới. Khi được nâng hạng, thị trường Việt Nam sẽ thu hút sự quan tâm của các quỹ đầu tư lớn, bởi họ yên tâm với một thị trường công khai, minh bạch và đạt chuẩn.

Cắt giảm thủ tục nhưng không hạ chuẩn

Phát biểu giải trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính được quán triệt trong suốt quá trình soạn thảo nhằm tạo điều kiện cho thị trường phát triển, “nhưng không đồng nghĩa với việc hạ tiêu chuẩn”. Nhiều thủ tục đã được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm phù hợp với các luật đã ban hành. Theo Bộ trưởng, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, phòng ngừa gian lận.

Về điều kiện chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO), Bộ trưởng phân tích, báo cáo kiểm toán độc lập có bốn loại ý kiến: chấp nhận toàn phần, ngoại trừ, trái ngược và từ chối đưa ra ý kiến. Trước đây, luật yêu cầu báo cáo tài chính của tổ chức chào bán phải có ý kiến chấp nhận toàn phần. Dự thảo lần này chấp nhận cả ý kiến ngoại trừ, với điều kiện khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán và được tổ chức kiểm toán xác nhận.

Trước lo ngại quy định này làm phát sinh thêm chi phí, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, tổ chức chào bán có thể đưa yêu cầu xác nhận vào hợp đồng dịch vụ kiểm toán. “Hợp đồng dịch vụ kiểm toán là hợp đồng dân sự giữa hai bên, hoàn toàn có thể đáp ứng được điều kiện này”, Bộ trưởng nói.

Về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, nội dung nhận nhiều ý kiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến của chủ tọa cùng các đại biểu; đồng thời khẳng định, Cơ quan soạn thảo sẽ rà soát để những nội dung đã được quy định tại pháp luật về khoa học, công nghệ thì không quy định lại. Luật Chứng khoán chỉ quy định các điều kiện đặc thù khi thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới chưa có quy định trên thị trường, với yêu cầu tuyệt đối an toàn, giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư.

Tiến tới làm chủ công nghệ, giữ chân nhân lực

Về nguồn nhân lực, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực chứng khoán khá khan hiếm, trong khi các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ sẵn sàng trả lương cao. Dẫn chứng có giai đoạn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với hơn 300 người đã có hơn 180 người nghỉ việc chuyển ra khu vực doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính thông tin, trước đây, Ủy ban có cơ chế đặc thù để giữ chân cán bộ, công chức nhưng cơ chế này đã hết hiệu lực. Bộ Tài chính mong muốn đưa cơ chế đãi ngộ vào luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính được quán triệt trong suốt quá trình soạn thảo nhằm tạo điều kiện cho thị trường phát triển, “nhưng không đồng nghĩa với việc hạ tiêu chuẩn”.

Về mô hình Sở Giao dịch chứng khoán, hiện Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam có hai công ty con là Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ theo hướng HOSE thực hiện niêm yết, giao dịch cổ phiếu; HNX tập trung giao dịch trái phiếu và sản phẩm phái sinh, bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, giảm khâu trung gian.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thông tin, các ý kiến cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi luật nhằm phát triển thị trường vốn, đáp ứng yêu cầu nâng hạng thị trường. Đại biểu đề nghị gắn mở rộng đổi mới công nghệ với minh bạch thông tin, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư; khi cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính cần chuẩn bị đầy đủ công cụ hậu kiểm, kết nối dữ liệu và cảnh báo rủi ro.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng hợp đầy đủ ý kiến đại biểu tại tổ và tại hội trường gửi Chính phủ; đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan tiếp thu, giải trình thấu đáo, nhất là những nội dung còn ý kiến khác nhau; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.