Sửa luật cần bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kết luận. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Chiều 30/9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc tiếp thu ý kiến của UBTVQH và ý kiến thẩm tra sơ bộ đối với dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Theo Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Trọng Yên, sau Phiên họp của UBTVQH và phiên họp thẩm tra sơ bộ ngày 18/9/2026 của Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội, Bộ đã khẩn trương rà soát, nghiên cứu các kết luận để đề xuất phương án tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Một trong những nội dung được rà soát là đề nghị thể chế hóa Kết luận số 75-KL/TW về bảo đảm nguồn lực tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, tốc độ tăng trưởng và quy mô nền kinh tế, trong đó bố trí tối thiểu 2% tổng chi NSNN hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Trọng Yên phát biểu. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Bên cạnh đó, dự thảo cần quy định việc kiểm soát xả thải trên cơ sở đồng thời xem xét nồng độ, tải lượng và khả năng chịu tải thực tế của nguồn nước theo mùa; gắn với trách nhiệm công bố công khai khả năng chịu tải của lưu vực sông để làm căn cứ cấp phép minh bạch, khoa học.

Sau khi nghe ý kiến các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thống nhất không đưa quy định bố trí tối thiểu 2% tổng chi NSNN hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường vào dự án Luật. Tuy nhiên, cần nêu rõ hằng năm Nhà nước vẫn bố trí, bảo đảm nguồn lực thực hiện công tác bảo vệ môi trường.

Về quản lý nước mặt, Phó Thủ tướng thống nhất phương án giải trình của Bộ NN&MT, trong đó cần đánh giá đầy đủ khả năng chịu tải của nguồn nước làm căn cứ xem xét cấp phép.

Đối với tần suất kiểm kê khí nhà kính, Phó Thủ tướng đề nghị giữ quy định hiện hành là 2 năm. Trường hợp yêu cầu, quy định quốc tế thay đổi thì nghiên cứu điều chỉnh phù hợp; không đặt thêm yêu cầu kiểm kê hằng năm khi chưa cần thiết, nhất là trong bối cảnh hoàn thiện chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng cao.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN&MT tiếp thu ý kiến Bộ Tài chính về định mức, tiêu chuẩn chi cho môi trường; đồng thời rà soát các nội dung giải thích từ ngữ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy định liên quan.

Đối với dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị Bộ NN&MT tiếp tục rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến của UBTVQH, nhất là ý kiến của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Do nội dung không gian biển liên quan đến nhiều luật, cần rà soát kỹ để tránh chồng lấn, mâu thuẫn.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý bổ sung quy định bảo đảm quyền tiếp cận biển của người dân. Việc giao, cho thuê, quản lý, vận hành các khu vực biển phải được thiết kế phù hợp, không cản trở quyền tiếp cận biển của cộng đồng. Các hoạt động quản lý, khai thác, dịch vụ trên biển cần được tổ chức hợp lý, bảo đảm vệ sinh, trật tự và điều kiện phục vụ người dân, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận, đi lại, tắm biển của cộng đồng.