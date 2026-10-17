Sửa Luật Bưu chính: Đề xuất bồi thường 100% giá trị hàng hóa nếu bị mất

Ngày 17/10, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại Tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), với nhiều ý kiến đề nghị làm rõ trách nhiệm bồi thường, định danh bưu gửi và kiểm soát dịch vụ phát hàng thu tiền (COD).

Mở rộng dịch vụ bưu chính, phát triển hạ tầng số

Trước đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Dự thảo Luật gồm 8 chương, 51 điều, tập trung vào 4 nội dung cơ bản. Trong đó, dự thảo mở rộng phạm vi dịch vụ bưu chính, xác định các công đoạn chấp nhận, chia chọn, vận chuyển và phát bưu gửi được tổ chức, vận hành trên mạng bưu chính.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo cũng mở rộng phạm vi dịch vụ bưu chính công ích, trong đó dịch vụ bưu chính phổ cập không chỉ bao gồm thư mà còn có gói, kiện hàng hóa trên phạm vi toàn quốc.

Một nội dung đáng chú ý khác là phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và nền kinh tế số. Dự thảo quy định phát triển mạng bưu chính bảo đảm kết nối, lưu thông bưu gửi trên toàn quốc; đồng thời phân loại doanh nghiệp theo vai trò, tổ chức vận hành mạng để xác định quyền, nghĩa vụ phù hợp, khuyến khích đầu tư nâng cao năng lực vận hành.

Về bưu chính số, dự thảo quy định mã nhận dạng duy nhất cho từng bưu gửi trong phạm vi hệ thống của doanh nghiệp. Mã do doanh nghiệp tạo lập từ thời điểm chấp nhận bưu gửi, phục vụ theo dõi, truy vết, truy cập, thu thập và lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin người gửi, trừ các trường hợp đặc biệt.

Đề nghị quy định rõ trách nhiệm bồi thường và quản lý COD

Góp ý Điều 47 về bồi thường thiệt hại trong hoạt động bưu chính tại thảo luận Tổ, đại biểu Tô Ái Vang (Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ) cho rằng quy định bồi thường theo mức giới hạn trách nhiệm mà không căn cứ giá trị thực tế của bưu gửi có thể gây thiệt hại cho người dân khi gửi hàng hóa giá trị cao.

Đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ. Ảnh: Media Quốc hội

Theo đại biểu, việc cho phép doanh nghiệp tự công bố mức bồi thường nhưng không thấp hơn mức do cơ quan nhà nước quy định cũng có thể khiến khách hàng chịu thiệt nếu doanh nghiệp chỉ áp dụng mức tối thiểu.

Đại biểu kiến nghị, với bưu gửi sử dụng dịch vụ khai giá, trường hợp mất mát, hư hỏng hoặc bị tráo đổi toàn bộ, doanh nghiệp phải bồi thường 100% giá trị đã khai theo giá thị trường tại thời điểm gửi. Với bưu gửi không khai giá, mức bồi thường cần căn cứ tỷ lệ thiệt hại thực tế của hàng hóa, có giới hạn hợp lý, thay vì chỉ dựa vào cước phí.

Đại biểu Hoàng Ngân Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La. Ảnh: Media Quốc hội

Về định danh và truy vết bưu gửi, đại biểu Hoàng Ngân Hoàn (Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La) đề nghị rà soát các quy định để bảo đảm thống nhất giữa yêu cầu định danh bắt buộc và những trường hợp được loại trừ, đồng thời làm rõ việc thực hiện phù hợp với đặc điểm từng loại bưu gửi.

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu – Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với dịch vụ phát hàng thu tiền (COD), đại biểu Hoàng Minh Hiếu (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) cho rằng dịch vụ này tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần có cơ chế kiểm soát phù hợp.

Đại biểu chỉ ra nguy cơ doanh nghiệp chiếm dụng lượng tiền COD lớn làm vốn kinh doanh; tranh chấp khi tiền hàng bị thất thoát hoặc người mua không được bảo đảm điều kiện kiểm tra hàng hóa; cũng như tình trạng thiếu ràng buộc pháp lý về trách nhiệm hoàn trả tiền đúng hạn.