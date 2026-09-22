Sửa Luật Bảo vệ môi trường: Dự kiến giảm trên 50% thời gian và chi phí thủ tục

Theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo đã cắt giảm mạnh các dự án phải thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải có giấy phép môi trường; bổ sung nhiều trường hợp miễn Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cơ quan soạn thảo dự kiến việc bãi bỏ/đơn giản hóa nhiều TTHC sẽ giúp giảm trên 50% thời gian và chi phí tuân thủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm thẩm tra. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết, Thường trực Ủy ban tán thành sự cần thiết sửa đổi luật, ghi nhận việc nhiều TTHC đã được giản lược, song đề nghị đơn giản hóa hơn nữa thủ tục giấy phép môi trường, cụ thể là chuyển tư duy từ "giấy phép xả thải" sang "giấy phép vận hành môi trường"; bỏ yêu cầu nộp sổ đỏ/hợp đồng thuê đất trong hồ sơ giấy phép môi trường; miễn thủ tục điều chỉnh/cấp lại khi doanh nghiệp cải tiến công nghệ xanh không làm gia tăng phát thải.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho ý kiến về dự thảo luật. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Góp ý hoàn thiện dự thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cơ bản tán thành việc sửa đổi theo hướng đơn giản hóa, coi đây là cải cách lớn giúp giảm thủ tục cho dự án rủi ro thấp. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị rà soát sự đồng bộ giữa Điều 28 (tiêu chí phân loại dự án), Điều 30 (đối tượng làm Báo cáo đánh giá tác động môi trường), Điều 39 (đối tượng có giấy phép môi trường) và Điều 49 (đăng ký môi trường).

Đại biểu dự họp. Ảnh: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUỐC HỘI

Đánh giá cao việc phân cấp mạnh cho UBND cấp tỉnh trong thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, song Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị làm rõ cơ chế lấy ý kiến địa phương liên quan và trách nhiệm điều phối của Bộ quản lý chuyên ngành đối với các dự án có tác động liên tỉnh, liên vùng, xuyên biên giới.

Cùng quan điểm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận quy định "Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về vấn đề ô nhiễm môi trường xảy ra trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý" là tích cực và cần thiết nhằm đề cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Tuy nhiên, do ô nhiễm môi trường là vấn đề có tính chất liên tỉnh, liên vùng rất cao và vô cùng phức tạp, thường vượt quá phạm vi hành chính của một địa phương đơn lẻ, nên việc xác định trách nhiệm pháp lý phải gắn chặt với thẩm quyền quản lý trực tiếp và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân cấp.

“Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung các tiêu chí, quy định cụ thể để phân định rành mạch trách nhiệm trong hai trường hợp đặc thù: khi xảy ra ô nhiễm môi trường liên tỉnh, ô nhiễm môi trường liên vùng (nguồn phát thải ở tỉnh này nhưng gây hậu quả ở tỉnh khác) và khi ô nhiễm xuất phát từ các dự án do Bộ, ngành Trung ương có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường chứ không phải do tỉnh phê duyệt", người đứng đầu Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhấn mạnh.