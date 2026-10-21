Sửa Luật An toàn, vệ sinh lao động: Bổ sung quy định để phù hợp đặc thù của lực lượng vũ trang

Thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật để hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn lao động cũng như bảo đảm an toàn cho người lao động, phù hợp với tổ chức bộ máy hiện nay, đồng thời bảo đảm tính thực tiễn và phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu thảo luận ở tổ.

Về cơ sở huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, theo Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dự thảo luật đang quy định tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quy định này đúng với các tổ chức bên ngoài, nhưng đối với lực lượng Quân đội và Công an thì không phù hợp. Không thể thuê một doanh nghiệp dịch vụ bên ngoài để huấn luyện công tác an toàn trong lực lượng Quân đội và Công an. Vì đối với Quân đội và Công an, mỗi lực lượng được biên chế các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật khác nhau, nên quy trình huấn luyện an toàn mang tính đặc thù khác nhau, không thể áp dụng một quy định chung, chưa kể các yếu tố bảo mật.

Do đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề xuất sửa thành: Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật. Việc bổ sung “đơn vị thuộc lực lượng vũ trang” nhằm bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện này.

Đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ (đoàn Nghệ An - Đồng Tháp).

Trong khi đó, với quy định về huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, đại biểu Nguyễn Văn Huy (đoàn Hưng Yên) thống nhất với việc sửa đổi theo hướng người sử dụng lao động được chủ động tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện, đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng huấn luyện, mở rộng chủ thể cung cấp dịch vụ huấn luyện, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Đại biểu cũng đồng tình với yêu cầu của báo cáo thẩm tra khi đề cập về việc huấn luyện phải phù hợp với vị trí việc làm theo mức độ rủi ro, bảo đảm người lao động có đủ kiến thức, kỹ năng trước khi làm việc.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Huy, thực tế trong các cơ sở sản xuất, xây dựng, người lao động có thể được bố trí làm việc tại nhiều công đoạn, tiếp xúc với máy móc, thiết bị và điều kiện làm việc khác nhau. Một người đã được huấn luyện về an toàn chưa chắc đã đủ khả năng xử lý tình huống khi vận hành các thiết bị mới, làm việc trên cao hoặc tiếp xúc với nguồn điện, hóa chất nguy hiểm. Nếu chỉ căn cứ vào việc tổ chức lớp học và có danh sách tham dự hoặc giấy chứng nhận mà không kiểm tra khả năng thực hành, thì rất khó bảo đảm an toàn một cách thực chất.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Văn Huy đề nghị bổ sung nguyên tắc người sử dụng lao động phải đánh giá kết quả huấn luyện, bao gồm kiểm tra kiến thức và kỹ năng thực hành phù hợp với tính chất công việc, nhất là đối với công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; chỉ bố trí người lao động làm việc độc lập sau khi đã đáp ứng được các yêu cầu về huấn luyện.

Đại biểu đề nghị Chính phủ quy định rõ các trường hợp phải huấn luyện lại hoặc huấn luyện bổ sung khi có thay đổi về máy móc, công nghệ, quy trình sản xuất, vị trí công việc, hoặc khi xảy ra tai nạn, sự cố mà có nguyên nhân liên quan đến việc người lao động chưa được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng an toàn.