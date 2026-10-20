Sửa Luật An toàn thực phẩm: WHO khuyến nghị kiểm soát quảng cáo thực phẩm

Tăng cường quản lý nguy cơ trên toàn bộ chuỗi thực phẩm

Trong 2 ngày 19 - 20/10, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm. Hội thảo nhằm tập trung chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản lý theo chuỗi, đánh giá nguy cơ, tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm soát các loại hình kinh doanh thực phẩm mới.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá việc sửa đổi Luật An toàn thực phẩm là cơ hội quan trọng để hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng cường kiểm soát nguy cơ và xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh hơn.

Theo TS. Angela Pratt, bảo đảm khả năng tiếp cận thực phẩm an toàn và chế độ dinh dưỡng lành mạnh có ý nghĩa thiết yếu đối với sức khỏe, chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ, ngành và cơ quan quản lý.

TS. Angela Pratt - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Đánh giá cao sự tham gia của đại diện nhiều cơ quan tại hội thảo, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng điều này thể hiện cam kết của Chính phủ trong thúc đẩy cách tiếp cận toàn Chính phủ đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo TS. Angela Pratt, các khuôn khổ quản lý an toàn thực phẩm trước đây chủ yếu tập trung ứng phó với những nguy cơ cấp tính như bệnh truyền qua thực phẩm, ô nhiễm thực phẩm và các mối nguy hóa chất. Đây vẫn là những ưu tiên thiết yếu, song hệ thống quản lý hiện đại cần tăng cường phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ trên toàn bộ chuỗi thực phẩm.

WHO đánh giá cao những định hướng trong dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đặc biệt là quản lý dựa trên nguy cơ, truy xuất nguồn gốc, tăng cường phòng ngừa và nâng cao năng lực ứng phó với các sự cố an toàn thực phẩm. Việc phát hiện sớm và triển khai biện pháp ứng phó ngay khi các tín hiệu cảnh báo được xác minh có thể giảm đáng kể tác động của sự cố đối với sức khỏe cộng đồng.

Trên cơ sở đó, WHO khuyến nghị tiếp tục củng cố mô hình quản lý an toàn thực phẩm thống nhất, làm rõ vai trò chủ trì của Bộ Y tế cùng trách nhiệm của từng cơ quan liên quan. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế phối hợp, quản lý chất lượng và trách nhiệm giải trình nhằm bảo đảm mỗi khâu trong chuỗi thực phẩm đều có cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể.

Kiểm soát quảng cáo thực phẩm không lành mạnh tới trẻ em

Bên cạnh kiểm soát ô nhiễm và các nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, WHO đề nghị Việt Nam quan tâm hơn tới những nguy cơ liên quan đến dinh dưỡng, đặc biệt là tác động của chế độ ăn uống không lành mạnh đối với các bệnh không lây nhiễm. Các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, ung thư và bệnh hô hấp mạn tính hiện chiếm khoảng 80% tổng số ca tử vong tại Việt Nam. Chế độ ăn uống không lành mạnh là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng làm gia tăng gánh nặng bệnh tật.

TS. Angela Pratt nhận định quá trình tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa và thay đổi môi trường thực phẩm đã làm gia tăng khả năng tiếp cận và tiêu thụ các loại thực phẩm chế biến, siêu chế biến chứa nhiều muối, đường, chất béo không có lợi cho sức khỏe cũng như đồ uống có đường.

Trước thực trạng này, WHO khuyến nghị Chính phủ Việt Nam xem xét đưa vào Luật An toàn thực phẩm sửa đổi các quy định bắt buộc ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì, giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết những sản phẩm có hàm lượng muối, đường hoặc chất béo không lành mạnh ở mức cao.

WHO khuyến nghị bắt buộc ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước bao bì thực phẩm

Cùng với đó, WHO đề xuất hạn chế hoạt động tiếp thị thực phẩm và đồ uống không lành mạnh tới trẻ em; tăng cường quản lý các công bố về dinh dưỡng, sức khỏe có khả năng gây hiểu nhầm; đồng thời thúc đẩy các chính sách bảo vệ và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ. Những biện pháp này đã được chứng minh có hiệu quả trong việc giảm tiêu thụ thực phẩm và đồ uống gây hại cho sức khỏe, góp phần phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cũng lưu ý, chế độ ăn uống của người dân chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như mức độ sẵn có, giá cả, khả năng tiếp cận và thông tin về sản phẩm. Vì vậy, việc xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh đòi hỏi các giải pháp chính sách phù hợp, tạo điều kiện để người dân lựa chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Chính phủ có thể thực hiện vai trò này thông qua các quy định bảo đảm minh bạch thông tin dinh dưỡng, kiểm soát hoạt động tiếp thị và thúc đẩy khả năng tiếp cận thực phẩm lành mạnh.

"WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Y tế và Chính phủ Việt Nam trong quá trình sửa đổi Luật An toàn thực phẩm, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những thách thức mới", TS. Angela Pratt khẳng định.

Tại hội thảo, chuyên gia quốc tế và đại biểu trong nước tập trung chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản lý theo chuỗi, đánh giá nguy cơ, tổ chức bộ máy, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm soát các loại hình kinh doanh thực phẩm mới. Những trao đổi, luận cứ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) gồm 76 điều, 9 chương, với các nội dung được xây dựng theo hướng tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về bảo đảm an toàn thực phẩm, đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý trong bối cảnh mới.