Sửa Luật An toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2026 đạt 1.040 tỷ USD, theo số liệu công bố ngày 10/11 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Đây là lần thứ hai liên tiếp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vượt mốc 1.000 tỷ USD, đồng thời đạt ngưỡng này sớm hơn một tháng so với năm ngoái.