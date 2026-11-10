Sửa Luật An toàn thực phẩm, bảo vệ người tiêu dùng
Sau hơn một thập kỷ thực hiện, Luật An toàn thực phẩm năm 2010 đã bộc lộ nhiều bất cập trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chế biến, sự đa dạng của các loại thực phẩm và những diễn biến phức tạp của thị trường. Đặc biệt, tình trạng thực phẩm giả, quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức quản lý, bảo vệ sức khỏe người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sua-luat-an-toan-thuc-pham-bao-ve-nguoi-tieu-dung-246261110152603067.htm