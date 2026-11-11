'Sứa khổng lồ' bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, sự thật gây ngỡ ngàng

Theo Malay Mail, sự việc xảy ra tại huyện Kunak, bang Sabah (Malaysia), vào khoảng 4h40 sáng 9/11 (theo thông tin về thời điểm được bài báo đăng tải).

Vật thể phát sáng được một ngư dân phát hiện khi đang ở trên thuyền đánh cá ngoài biển. Nhận thấy ánh sáng di chuyển trên bầu trời, người này đã ghi lại hình ảnh và chia sẻ đoạn video.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều câu hỏi về bản chất cũng như nguồn gốc của vật thể. Một số người đặt nghi vấn liệu đây có phải là hiện tượng khí quyển đặc biệt hay không.

Hình ảnh vật thể phát sáng trên bầu trời được một ngư dân ghi lại tại Kunak. Ảnh: Daily Express

Thời điểm Malay Mail đăng tải bài viết, chưa có báo cáo chính thức hoặc thông tin xác nhận từ các cơ quan hàng không vũ trụ và cơ quan chức năng về danh tính vật thể.

Đoạn video sau đó tiếp tục được cư dân mạng chia sẻ trên Facebook, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đáng chú ý, đến 12h23 ngày 11/11, South China Morning Post (SCMP) đăng tải thông tin cho biết Cơ quan Vũ trụ Malaysia (MYSA) xác định vệt sáng hình con sứa xuất hiện trên bầu trời Sabah có liên quan đến vụ phóng tên lửa Trường Chinh 12 của Trung Quốc, chứ không phải vật thể ngoài Trái Đất.

Tên lửa được phóng từ tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, vào sáng 9/11. Vệt sáng kỳ lạ trên bầu trời đã khiến người dân bang Sabah bàn tán, thậm chí xuất hiện lo ngại về khả năng mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực.

Hiện tượng này có thể liên quan đến hiệu ứng thường được gọi là space jellyfish (sứa vũ trụ), khi khí thải từ tên lửa giãn nở ở độ cao lớn và được ánh sáng Mặt Trời chiếu sáng, tạo thành vệt sáng có hình dáng giống con sứa.