Sửa kết quả phân tích quan trắc môi trường, 10 người bị khởi tố

Ngày 15/10, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường triệt phá, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 công ty hoạt động trong lĩnh vực quan trắc môi trường có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn, gồm: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH (địa chỉ: phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh); Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC (địa chỉ: phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh); Công ty Cổ phần Dịch vụ và Công nghệ Jenco (địa chỉ: phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh); Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt (địa chỉ: phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh); Công ty TNHH Môi trường VEC Việt Nam (địa chỉ: phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh).

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét tại Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Đất Việt.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều máy tính, thiết bị phân tích cùng hệ thống hồ sơ, tài liệu liên quan trực tiếp đến hoạt động quan trắc và phân tích môi trường của các đơn vị này.

Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng Công an xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để can thiệp, cố ý chỉnh sửa các thông số môi trường từ mức vượt quy chuẩn kỹ thuật thành đạt quy chuẩn hoặc hạ thấp hơn so với kết quả thực tế. Hành vi sai phạm được thực hiện trực tiếp trên phiếu kết quả phân tích quan trắc hoặc thông qua việc can thiệp phần mềm Xalab (phần mềm chuyên dùng để quản lý, vận hành hoạt động quan trắc môi trường). Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động có sự phân công nhiệm vụ chặt chẽ, chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới. Đặc biệt, khi phát hiện lực lượng Công an tiến hành điều tra, các đối tượng đã nhanh chóng tiêu hủy, làm thay đổi chứng cứ điện tử cũng như các tài liệu liên quan nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can về tội “Giả mạo trong công tác”. Đồng thời, Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can.

Máy phân tích mẫu quan trắc, máy thu mẫu hiện trường của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Công nghệ Môi trường ETECH.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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