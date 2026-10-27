Sửa đồng bộ 3 luật bất động sản: Gỡ điểm nghẽn, khơi thông thị trường?
Sửa đổi đồng bộ Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản được kỳ vọng tháo gỡ những vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn lực và tạo động lực mới cho thị trường. Nhưng điều người dân và doanh nghiệp quan tâm hơn cả là những thay đổi này sẽ mang lại lợi ích gì trong thực tế, đặc biệt với bài toán nguồn cung và khả năng tiếp cận nhà ở.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/sua-dong-bo-3-luat-bat-dong-san-go-diem-nghen-khoi-thong-thi-truong.html