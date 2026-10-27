Sửa đồng bộ 3 luật bất động sản: Gỡ điểm nghẽn, khơi thông thị trường?

Dù phương tiện đã bán phế liệu và thậm chí đã tháo dỡ hoàn toàn, thông tin đăng ký vẫn tồn tại trên hệ thống quản lý của cơ quan chức năng, vô hình trung tạo ra những rủi ro pháp lý ngoài dự kiến cho chủ xe cũ. Việc chủ động hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số không chỉ giúp giải quyết triệt để trách nhiệm pháp lý gắn liền với phương tiện mà còn là bước đi bắt buộc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ xe.