Sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Bộ Công thương nhấn mạnh, việc áp dụng cơ cấu biểu giá mới không đồng nghĩa với điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Mức giá bình quân hiện hành vẫn giữ nguyên ở 2.204,0655 đồng/kWh.

Đánh giá tác động của khung giờ cao điểm, thấp điểm mới đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh, Bộ Công thương sử dụng số liệu tiêu thụ điện năm 2025, giả định hành vi sử dụng điện không thay đổi.

Theo đó, khách hàng sản xuất sắt, thép có mức tăng chi phí tiền điện bình quân dưới 9%. Do tiền điện chiếm dưới 10% giá thành thép, Bộ Công thương sơ bộ đánh giá thay đổi này không ảnh hưởng nhiều đến chi phí sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với khách hàng trồng thanh long, mức tăng tiền điện dự kiến dưới 6%. Nhóm này có thể điều chỉnh thời gian vận hành hệ thống chiếu sáng từ 19h-5h sang 20h-6h hôm sau, tận dụng thời gian thấp điểm để hạn chế chi phí tăng thêm.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, mức tăng tiền điện dự kiến cũng dưới 6%. Tuy nhiên, nhóm khách hàng này được áp dụng cơ chế giá điện riêng theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Nếu đồng thời áp dụng giá điện theo nhóm sản xuất và khung giờ mới, chi phí tiền điện dự kiến giảm so với hiện nay.

Khách hàng sạc xe điện có thể chịu mức tăng chi phí khoảng 3%. Bộ Công thương cho rằng đây là nhóm có khả năng thay đổi thời gian sạc để tránh giờ cao điểm, vừa giảm chi phí vừa góp phần giảm tải cho hệ thống điện.

Với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg đã rút gọn biểu giá điện bậc thang từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời thiết kế lại mức tiêu thụ giữa các bậc. Trong đó, giá điện áp dụng cho phần sản lượng từ 401-700kWh và trên 700kWh cao hơn so với cơ cấu hiện hành.

Theo tính toán sơ bộ của Bộ Công thương, khách hàng sử dụng dưới 777kWh/tháng, chiếm khoảng 94% tổng số khách hàng sinh hoạt và 73% sản lượng điện sinh hoạt, sẽ được giảm tiền điện so với hiện hành. Mức giảm lớn nhất thuộc về nhóm sử dụng khoảng 400kWh/tháng.

Với hộ sử dụng 778kWh/tháng, tiền điện gần như không thay đổi. Trong khi đó, nhóm tiêu thụ từ 1.182kWh/tháng trở lên, tương ứng mức sử dụng bình quân của các khách hàng tiêu thụ trên 700kWh/tháng, có thể phải trả thêm gần 190.000 đồng mỗi tháng.

Bộ Công thương cho biết, cơ cấu biểu giá mới hướng tới bảo đảm phần lớn hộ gia đình không phải trả thêm tiền điện; phần chi phí tăng thêm chủ yếu do nhóm khách hàng có mức tiêu thụ điện rất cao chi trả.