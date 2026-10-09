Sửa đổi quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm

Về Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm, Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số quy định về: Nguyên tắc phối hợp; nội dung phối hợp; cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thành lập Tổ công tác liên ngành; phối hợp kiểm tra liên ngành; phối hợp xử lý tụ điểm mại dâm ở địa bàn giáp ranh; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước...

Quy định mới về nội dung phối hợp

Cụ thể, Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định về nội dung phối hợp tại Điều 3 của Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ban hành kèm theo Quyết định số 155/2007/QĐ-TTg như sau:

"Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, kế hoạch về phòng, chống mại dâm.

2. Trao đổi thông tin, phối hợp quản lý địa bàn; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm; phối hợp kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm; thực hiện các biện pháp phòng ngừa mại dâm; tư vấn, kết nối và hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng."

Thành lập Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm ở 3 cấp

Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định về việc thành lập Tổ công tác liên ngành tại Điều 9 của Quy chế như sau:

"Điều 9. Thành lập Tổ công tác liên ngành

1. Ở Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động và phân công Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành. Thành viên Tổ công tác liên ngành gồm đại diện các Bộ: Công an, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Công Thương, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan có liên quan do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cử tham gia; mời đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia.

2. Ở cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, ban hành quy chế hoạt động và phân công Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành. Thành viên Tổ công tác liên ngành gồm đại diện Sở Y tế, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cử tham gia.

3. Ở cấp xã, căn cứ tình hình, yêu cầu thực tế của công tác phòng, chống mại dâm tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập Tổ công tác liên ngành, thành phần và quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành.

4. Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tư vấn, trao đổi thông tin, đề xuất và phối hợp thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống mại dâm; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; không làm thay nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức tham gia phối hợp."

Thay đổi quy định về phối hợp trong hoạt động kiểm tra

Đồng thời, Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung quy định về phối hợp trong hoạt động kiểm tra tại Điều 11 của Quy chế như sau:

"Điều 11. Phối hợp trong hoạt động kiểm tra

1. Cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, quyết định kiểm tra, tổ chức kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra về phòng, chống mại dâm theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành và pháp luật có liên quan.

2. Cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, cử người và phối hợp thực hiện hoạt động kiểm tra theo đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Tổ công tác liên ngành thực hiện việc tham mưu, tư vấn, trao đổi thông tin và đề xuất nội dung phối hợp phục vụ hoạt động kiểm tra; không quyết định kiểm tra, không trực tiếp thực hiện thẩm quyền kiểm tra và không thay thế trách nhiệm của cơ quan, người có thẩm quyền.

4. Việc kiểm tra chấp hành quy định về phòng, chống mại dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm được thực hiện theo quy định về hoạt động kiểm tra chuyên ngành. Thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra; nhiệm vụ, quyền hạn của người tiến hành kiểm tra; trách nhiệm phối hợp và trình tự, thủ tục kiểm tra thực hiện theo Điều 6, Điều 7 và các điều từ Điều 10 đến Điều 16 Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành."

Phối hợp xử lý tụ điểm mại dâm ở địa bàn giáp ranh

Về phối hợp xử lý tụ điểm mại dâm ở địa bàn giáp ranh, Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12 của Quy chế như sau:

Đối với tụ điểm mại dâm xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa các xã, phường, đặc khu thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tụ điểm mại dâm có thẩm quyền xử lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại địa bàn giáp ranh có trách nhiệm phối hợp để xử lý trong phạm vi địa bàn quản lý.

Trường hợp phối hợp không hiệu quả hoặc tụ điểm mại dâm quá phức tạp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có tụ điểm mại dâm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Sửa đổi quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Điều 15 của Quy chế như sau:

"Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước

1. Bộ Y tế chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế; hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin, gửi, nhận tài liệu, tổ chức họp, tổ chức hoạt động phối hợp và thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử; ưu tiên khai thác, sử dụng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có; bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan và tuân thủ quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu; định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; phối hợp với Bộ Y tế và cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác phòng, chống mại dâm."

Quyết định số 48/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.