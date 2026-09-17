Sửa đổi Nghị định số 188/2025/NĐ-CP: Tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế

Việc sửa đổi Nghị định số 188/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đáp ứng các yêu cầu mới đang đặt ra từ thực tiễn. (Ảnh: TL)

Sửa đổi để đáp ứng các yêu cầu từ thực tiễn

Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Nghị định số 188/2025/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2025.

Theo đánh giá của Bộ Y tế, qua quá trình triển khai, thực tiễn đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc liên quan mức đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; cấp, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế; ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh và quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, quá trình thực hiện các thủ tục theo Nghị định số 188/2025/NĐ-CP vẫn cơ bản được xây dựng theo quy trình thủ công; một số thủ tục vẫn yêu cầu hồ sơ, giấy tờ, trong khi bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số như hiện nay, nhiều thông tin liên quan đã có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cùng với đó, theo định hướng mới về phát triển y tế, bảo hiểm y tế, nhất là chủ trương từ Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, các quy định bảo hiểm y tế cũng cần thay đổi, nhất là các nội dung liên quan khám sức khỏe định kỳ với người tham gia bảo hiểm y tế.

Đáp ứng các yêu cầu trên, hiện nay, Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Các nhóm nội dung được tập trung sửa đổi, bổ sung gồm: kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu; mức đóng, hỗ trợ đóng và thẻ bảo hiểm y tế; hồ sơ, thủ tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đổi mới trình tự khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế; tăng cường quản lý nhà nước và giám định bảo hiểm y tế.

Về cải cách thủ tục hành chính, các nội dung sửa đổi đang được xây dựng theo hướng tiếp cận phù hợp yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP, từng bước chuyển phương thức quản lý từ hồ sơ, giấy tờ sang quản lý, xác thực thông tin dựa trên dữ liệu điện tử.

Theo đó, việc sửa đổi không chỉ nhằm giảm giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục mà còn hướng tới tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cũng như các cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số như hiện nay, nhiều thông tin liên quan bảo hiểm y tế đã có thể khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện dự thảo theo hướng thống nhất, khả thi

Tại cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP do Bộ Y tế tổ chức mới đây, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu cần được đặc biệt chú trọng trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Thực tế, các nội dung liên quan điều kiện thay đổi hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh; trình tự khám bệnh, chữa bệnh; hồ sơ và thủ tục thanh toán trực tiếp đều cần được rà soát theo hướng thống nhất nguyên tắc ưu tiên dữ liệu điện tử, văn bản điện tử và giao dịch điện tử.

Đối với việc ký và thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà yêu cầu Vụ Bảo hiểm y tế phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình, từ hồ sơ tiếp nhận, thẩm định đến ký hợp đồng và ký hợp đồng nối tiếp.

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, ứng dụng công nghệ thông tin và khai thác dữ liệu cần được đặc biệt chú trọng trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà

Qua rà soát phải nhận diện rõ những bất cập trong thực tế, từ đó đề xuất giải pháp và hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn hệ thống, đồng thời bảo đảm đúng quy định và tiến độ.

Liên quan kinh phí chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, Dự thảo Nghị định bổ sung điểm d, khoản 2, Điều 63 Luật bảo hiểm y tế về chi cho khám sức khỏe định kỳ đối với trẻ em, học sinh, sinh viên trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà yêu cầu cơ quan đầu mối soạn thảo tiếp tục rà soát để các quy định về chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng, dự toán thu-chi và quyết toán Quỹ bảo hiểm y tế được thống nhất trong toàn bộ Nghị định, bảo đảm tính đồng bộ và khả thi khi triển khai.

Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chủ trì cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP do Bộ Y tế tổ chức. (Ảnh: Trần Minh)

Ngoài ra, về hoạt động giám định, cần phát huy tối đa vai trò của dữ liệu trong giám sát, phân tích và cảnh báo sớm. Vụ Bảo hiểm y tế được yêu cầu tiếp tục phối hợp Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống nhất phương thức khai thác, sử dụng dữ liệu liên thông; nghiên cứu giải pháp kết nối dữ liệu với các địa phương, bộ, ngành liên quan để phục vụ quản lý thu, chi và điều phối nguồn lực trên cơ sở dữ liệu.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà cũng nhấn mạnh yêu cầu phân định rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các chủ thể liên quan.

“Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP sẽ góp phần quan trọng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các chủ thể liên quan; từ đó hạn chế cách hiểu khác nhau và nâng cao tính minh bạch, khả thi của chính sách”, Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo.

Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà khẳng định việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP là cần thiết và cấp bách nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo hiểm y tế, tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và nâng cao hiệu quả quản lý Quỹ bảo hiểm y tế.

Việc sửa đổi cũng phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và phù hợp với tình hình thực tiễn mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của chính sách.