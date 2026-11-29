Bãi chứa container khu vực cảng Tân Thuận. Ảnh: Hồng Đạt

Thể chế phải theo kịp tư duy phát triển mới

Tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy phát triển dịch vụ logistics sang xây dựng năng lực logistics quốc gia. Định hướng này đòi hỏi xây dựng mạng lưới logistics thống nhất, hiện đại, kết nối các vùng sản xuất, cảng biển, cửa khẩu và thị trường quốc tế. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, cần hoàn thiện thể chế để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý toàn chuỗi.

Nghị định 163 đã cụ thể hóa quy định của Luật Thương mại về dịch vụ logistics, tạo căn cứ chung cho hoạt động kinh doanh, trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của thương nhân. Tuy nhiên, phương thức cung ứng dịch vụ đã thay đổi: từ các công đoạn riêng lẻ như vận tải, kho bãi, giao nhận sang dịch vụ tích hợp, quản trị đơn hàng, hoàn tất đơn hàng thương mại điện tử, chuỗi lạnh, nền tảng số và chứng từ điện tử.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ; xuất khẩu đạt 493 tỷ USD, nhập khẩu đạt 507 tỷ USD. Quy mô này đòi hỏi dữ liệu liên thông, trách nhiệm giữa các chủ thể rõ ràng và chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn.

Việc rà soát Nghị định 163 cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 9/10/2025, gắn với Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược đặt mục tiêu tăng trưởng logistics bình quân 12 - 15% mỗi năm, giảm chi phí logistics xuống 12 - 15% GDP, đưa Việt Nam vào nhóm 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đứng đầu về Chỉ số hiệu quả logistics; 80% doanh nghiệp logistics sử dụng giải pháp chuyển đổi số. Vì vậy, cần nhận diện những quy định không còn phù hợp, khoảng trống pháp lý cần xử lý, bảo đảm vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa bảo vệ quyền tự do kinh doanh và giảm chi phí tuân thủ.

Xóa bỏ điều kiện kinh doanh, quản lý đúng thẩm quyền

Một trong những nội dung cần ưu tiên là quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics. Luật Đầu tư số 143/2025/QH15 và Luật số 24/2026/QH16 sửa đổi Luật Đầu tư đã không còn duy trì kinh doanh dịch vụ logistics như một ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện độc lập. Đối với đại lý làm thủ tục hải quan, chính sách cũng chuyển từ điều kiện kinh doanh sang tiêu chuẩn hoạt động và hậu kiểm. Luật số 11/2026/QH16 sửa đổi Điều 20 Luật Hải quan có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Những thay đổi này đòi hỏi phải rà soát, sửa đổi Nghị định số 163 theo hướng không tiếp tục duy trì điều kiện kinh doanh chung đối với dịch vụ logistics khi ngành, nghề này đã được đưa ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, cần phân biệt điều kiện kinh doanh logistics với điều kiện đối với hoạt động chuyên ngành. Vận tải đường bộ, vận tải hàng không, kho ngoại quan, địa điểm kiểm tra hải quan hay vận chuyển hàng nguy hiểm vẫn phải tuân thủ quy định chuyên ngành. Với nhà đầu tư nước ngoài, điều kiện tiếp cận thị trường cần được rà soát theo từng phân ngành, pháp luật đầu tư và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định số 163 cũng bộc lộ những bất cập trong quy định về phạm vi dịch vụ, phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng và quản lý dữ liệu, chứng từ điện tử. Đặc biệt, khi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói nhưng sử dụng nhiều nhà thầu phụ, cần xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đứng tên cung ứng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi của chủ hàng khi xảy ra mất mát, hư hỏng hoặc chậm giao hàng.

Vì vậy, cần chuyển trọng tâm quản lý nhà nước từ kiểm soát điều kiện gia nhập thị trường sang giám sát hoạt động, chất lượng dịch vụ, an toàn và trách nhiệm giải trình, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp logistics Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cần hoàn thiện cơ chế điều phối quốc gia

Nghị định mới cần bám sát Điều 233 Luật Thương mại năm 2005, xác định logistics là hoạt động thương mại gồm một hoặc nhiều công việc trong chuỗi lưu chuyển hàng hóa. Danh mục dịch vụ chỉ nên phục vụ nhận diện, thống kê và đối chiếu cam kết quốc tế, không phải căn cứ phát sinh giấy phép kinh doanh.

Về trách nhiệm, doanh nghiệp làm trung gian kết nối chịu trách nhiệm trong phạm vi hoạt động trung gian; doanh nghiệp đứng tên cung ứng dịch vụ trọn gói phải chịu trách nhiệm với khách hàng, kể cả khi thuê nhà thầu phụ. Đối với mức giới hạn trách nhiệm 500 triệu đồng cho mỗi yêu cầu bồi thường hiện hành, cần đánh giá thực tiễn và xem xét các phương án tính theo mức tiền, kiện hàng hoặc khối lượng hàng hóa, có tính đến khả năng mua bảo hiểm của doanh nghiệp nhỏ.

Nghị định mới cũng cần thúc đẩy số hóa, thừa nhận chứng từ và thông điệp dữ liệu điện tử; làm rõ trách nhiệm giữa người bán, nền tảng thương mại điện tử, nền tảng logistics và đơn vị vận chuyển. Đối với logistics xanh, nên quy định nguyên tắc và lộ trình chuyển đổi, chưa đặt ra chứng nhận xanh bắt buộc cho mọi doanh nghiệp. Trước mắt, khuyến khích theo dõi quãng đường xe chạy rỗng, nhiên liệu tiêu thụ, tải trọng, năng lượng sử dụng tại kho và phát thải theo tuyến.

Đặc biệt, cần hoàn thiện ngay cơ chế điều phối phát triển logistics quốc gia; theo đó nghiên cứu thành lập Ủy ban Chỉ đạo quốc gia do một lãnh đạo Chính phủ phụ trách, Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, có bộ phận chuyên trách giúp việc đủ năng lực. Bộ Công Thương làm đầu mối quản lý nhà nước về dịch vụ logistics; các bộ quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được giao; địa phương tổ chức thực hiện và phản ánh vướng mắc. Cơ chế này phù hợp với định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về chỉ đạo thống nhất ở tầm Chính phủ, khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, thiếu kết nối và phát triển theo địa giới hành chính.

Với những thay đổi về căn cứ pháp lý, tư duy quản lý và cấu trúc chính sách, cần ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 163. Quá trình này cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, phối hợp các bộ, ngành bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đây là một cơ sở quan trọng để dịch vụ logistics phát triển hiện đại, đồng thời nâng cao năng lực logistics quốc gia.