Sửa đổi một số quy định về tuyển quân, xuất ngũ; tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng

Thanh niên xã Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: qdnd.vn

Cụ thể, Thông tư số 173/2026/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân nhập ngũ; trách nhiệm của cơ quan quân sự, chính quyền địa phương và đơn vị nhận quân trong tổ chức khám sức khỏe, xét duyệt, quyết định gọi nhập ngũ, hiệp đồng giao nhận quân và quản lý công dân được gọi nhập ngũ.

Quy định cụ thể hơn về việc lập, hoàn chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự; tổ chức Lễ giao nhận quân; phúc tra tiêu chuẩn chiến sĩ mới và thực hiện bù đổi quân số khi cần thiết.

Thông tư sửa đổi, bổ sung các quy định về xác nhận tuổi quân đối với quân nhân đã chuyển ra ngoài Quân đội; tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng minh, thẻ.

Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ, Thông tư số 173/2026/TT-BQP bổ sung, điều chỉnh một số quy định về phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm; bổ nhiệm chức vụ, giáng chức, cách chức; thực hiện xuất ngũ, hoàn thiện hồ sơ, giải quyết các thủ tục liên quan và đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

Đối với quân nhân dự bị, Thông tư số 173/2026/TT-BQP sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức sinh hoạt, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân; việc chi trả phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp cho quân nhân dự bị đã được xếp vào đơn vị dự bị động viên và chế độ báo cáo kết quả thực hiện.

Thông tư số 173/2026/TT-BQP gồm 28 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-10-2026. Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm tại đây.