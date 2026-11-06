Sửa đổi một số quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Trong đó, Nghị định số 402/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ - CP về thẩm quyền quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, lớn, vừa, nhỏ.

Một số quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước được sửa đổi có hiệu lực từ 20/12/2026. (Ảnh minh họa).

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn, trừ đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định đã nêu ở trên.

Như vậy, Nghị định số 402/2026/NĐ-CP đã quy định một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi mà việc khai thác và bảo vệ liên quan đến hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, thay vì cả Bộ Công thương như quy định trước kia.

Nghị định số 402/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Điều 25 quy định về phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thủy lợi.

Theo đó, chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy lợi có trách nhiệm tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thủy lợi.

Đồng thời, Nghị định số 402/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 26 thẩm quyền phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp.

Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn một xã.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án đối với đập, hồ chứa nước và vùng hạ du đập trên địa bàn từ hai xã trở lên trên địa bàn tỉnh.

Trường hợp đập, hồ chứa thủy lợi thuộc địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ra lệnh vận hành hồ chứa có trách nhiệm chủ trì phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp sau khi lấy ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12/2026.