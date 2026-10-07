Sửa đổi một số quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng

Trong đó, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi và bổ sung một số khoản Điều 7 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP về nguyên tắc lập và gửi hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp thử nghiệm, dừng thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm và đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.

Mở rộng phương thức gửi hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 theo hướng mở rộng phương thức gửi hồ sơ để đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, điều chỉnh giải pháp thử nghiệm, dừng thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm và đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoàn thành thử nghiệm.

Theo quy định mới, hồ sơ được gửi qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Trước, Nghị định số 94/2025/NĐ-CP quy định hồ sơ chỉ được gửi qua đường bưu điện (dịch vụ bưu chính) hoặc nộp trực tiếp tới Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Ngân hàng Nhà nước hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bổ sung quy định về khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia

Đồng thời, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP bổ sung thêm khoản 6 vào sau khoản 5 quy định việc khai thác và sử dụng thông tin hồ sơ đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành như sau:

"6. Khi các loại giấy tờ thuộc thành phần hồ sơ quy định tại Nghị định này đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên cơ sở trao đổi, cung cấp thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước.

Khi thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam, người nước ngoài đã được tích hợp trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thì Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác, Ngân hàng Nhà nước có văn bản đề nghị cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm để giải quyết thủ tục hành chính.".

Tổng Giám đốc của Công ty Fintech không bắt buộc phải có 2 năm kinh nghiệm quản lý

Bên cạnh đó, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 8 quy định về các tiêu chí xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm đối với Công ty công nghệ tài chính (Công ty Fintech) theo hướng không bắt buộc người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của Công ty Fintech phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Theo quy định cũ, Công ty Fintech được xem xét cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm khi giải pháp Fintech đáp ứng các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 94/2025/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện như sau:

a) Là pháp nhân được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam; không đang trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể, phá sản theo quy định pháp luật;

b) Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) phải có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm là người quản lý, người điều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật.

Nay Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi điểm b ở trên như sau: Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty phải có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 02 năm kinh nghiệm là người quản lý, người điều hành của tổ chức trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trung gian thanh toán, công nghệ thông tin và không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi về hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 9 quy định về Hồ sơ đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm.

Cụ thể, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP bãi bỏ khoản 3 Điều 9. Theo đó, Công ty Fintech không phải nộp: Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ về việc thông qua Đề án mô tả giải pháp Fintech đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm.

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 của Điều 9 quy định về Đề án mô tả giải pháp Fintech đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm như sau: "Đề án mô tả giải pháp Fintech đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm, trong đó thể hiện mô hình mô phỏng giải pháp hoặc bản trình diễn thử (Demo); nhóm khách hàng tiềm năng; nội dung thuyết minh giải pháp kỹ thuật về hệ thống thông tin sử dụng cho giải pháp Fintech tham gia Cơ chế thử nghiệm thể hiện việc đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; việc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 8 được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này".

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 6 của Điều 9 quy định về hồ sơ nhân sự như sau: "Hồ sơ về nhân sự: Bản khai lý lịch (trước thời điểm nộp hồ sơ không quá 06 tháng), bản sao các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc) đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc).

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ để thay thế thành phần hồ sơ văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc (Giám đốc). Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính".

Đồng thời, Nghị định số 382/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 9 quy định về bản sao các tài liệu chứng minh tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm được thành lập và hoạt động hợp pháp như sau: "Bản sao các tài liệu chứng minh tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm được thành lập và hoạt động hợp pháp, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).

Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chủ động khai thác, sử dụng thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư để thay thế thành phần hồ sơ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động; giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) của tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm. Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác thì Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức đăng ký tham gia Cơ chế thử nghiệm bổ sung thành phần hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính".

Nghị định số 382/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 6/10/2026.