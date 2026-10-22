Sửa đổi Luật Quảng cáo và Luật Báo chí: Hướng tới quản lý đồng bộ, hiệu quả

Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Ninh và Hưng Yên thảo luận ở tổ. Ảnh minh họa: Doãn Tấn/TTXVN

Trong đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Quảng cáo và Luật Báo chí tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo, bảo đảm thống nhất với pháp luật về báo chí và quy hoạch được nhiều người quan tâm.

Theo ông Phạm Cao Thái- Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch: Việc sửa đổi, bổ sung các luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch lần này là cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp; khắc phục những bất cập phát sinh từ thực tiễn; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Các sửa đổi tập trung đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, tạo thuận lợi cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, điện ảnh, quảng cáo và báo chí, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Đối với Luật Quảng cáo, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 11 trong tổng số 43 điều, tập trung vào hai nhóm nội dung chính. Luật sửa đổi nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động quảng cáo trên phát thanh, truyền hình, bảo đảm thống nhất với pháp luật về báo chí. Theo đó, dự thảo sửa đổi khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo theo hướng bãi bỏ quy định cơ quan báo nói, báo hình phải được cấp giấy phép riêng khi sản xuất kênh chương trình chuyên quảng cáo. Việc quản lý hoạt động này được thống nhất trong khuôn khổ pháp luật về báo chí thông qua thủ tục cấp giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước. Đồng thời, dự thảo thay thế cụm từ “báo nói, báo hình” bằng cụm từ “phát thanh, truyền hình” tại Điều 22 và Điều 26 Luật Quảng cáo, phù hợp với nội dung mới được điều chỉnh trong Luật Báo chí số 126/2025/QH15.

Bên cạnh đó, hoàn thiện quy định về quảng cáo ngoài trời phù hợp với pháp luật về quy hoạch. Theo đó, dự thảo bãi bỏ các quy định, nội dung liên quan đến quy hoạch quảng cáo ngoài trời tại Luật Quảng cáo.

Đối với Luật Báo chí, dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 theo hướng bổ sung các trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo chí, chuyển từ cơ chế “xin chấp thuận” sang cơ chế “thông báo” với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.

Luật Báo chí mới nhất (Luật số 126/2025/QH15) được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 (thay thế Luật Báo chí 2016). Luật gồm 4 chương, 51 điều và tiếp tục duy trì 4 loại hình gồm báo chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình; đồng thời chính thức công nhận và bổ sung khung pháp lý cho phát thanh, truyền hình trên không gian mạng và báo chí số.

Luật Quảng cáo mới nhất hiện hành là sự kết hợp giữa Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và các văn bản sửa đổi, bổ sung mới nhất, đặc biệt là Luật số 75/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Việc sửa đổi, bổ sung các luật không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc trước mắt mà còn hướng tới hoàn thiện thể chế. Khi các quy định pháp luật ngày càng đồng bộ, minh bạch, sát thực tiễn, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch sẽ có thêm động lực phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.