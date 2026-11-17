Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí nhấn mạnh, thuốc lá đang gây ra những tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe và kinh tế. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 103.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến thuốc lá, cùng gánh nặng kinh tế ước tính 108.000 tỷ đồng. Vì vậy, việc sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá là cần thiết nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả thực thi chính sách và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Phó Cục trưởng Cục Báo chí Đặng Khắc Lợi phát biểu khai mạc

Bên cạnh đó, Hội thảo tập trung vào 4 chuyên đề: Hoàn thiện hành lang pháp lý cấm toàn diện các sản phẩm thuốc lá mới; nhận diện, ngăn chặn quảng cáo và mua bán trá hình trên môi trường số; tăng cường cảnh báo sức khỏe trên bao bì, tại điểm bán; phát huy vai trò của chính sách thuế, giá và nâng cao hiệu quả thực thi môi trường không khói thuốc.

Đổi mới cảnh báo sức khỏe, nâng cao hiệu quả phòng ngừa

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh không lây nhiễm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng và những người xung quanh. Mặc dù công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã đạt được những kết quả tích cực, song tình trạng sử dụng thuốc lá và những hệ lụy về sức khỏe, kinh tế vẫn là thách thức lớn. Điều này đòi hỏi các chính sách quản lý phải tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quyết liệt, thực chất và có hiệu quả hơn.

ĐBQH Vũ Văn Tiến phát biểu tham luận tại Hội thảo

Một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội Vũ Văn Tiến quan tâm khi góp ý sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lálà nâng cao hiệu quả cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm.

Theo ông Tiến, quy định hiện hành về diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là 50%. Tuy nhiên, sau thời gian dài áp dụng, các mẫu cảnh báo chưa được đổi mới tương xứng, khiến thông điệp có nguy cơ trở nên quen thuộc, giảm tác động đến nhận thức người tiêu dùng. Báo cáo tổng hợp số 3424 của Văn phòng Quốc hội ghi nhận nhiều ý kiến đại biểu đề nghị nâng diện tích cảnh báo lên tối thiểu 85%.

Đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng cần thay đổi cách thức truyền tải thông điệp, không chỉ dừng lại ở những cảnh báo chung chung như hút thuốc lá gây ung thư phổi mà phải chỉ rõ những tổn hại cụ thể đối với sức khỏe con người. Ông Tiến đề nghị cần nghiên cứu đổi mới hình ảnh và nội dung cảnh báo theo hướng trực diện, dễ nhận biết, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn những nguy cơ từ thuốc lá.

Chẳng hạn, cảnh báo cần làm rõ thuốc lá có thể gây mù lòa, suy giảm khả năng sinh sản, ung thư miệng, ung thư họng và đột quỵ; đồng thời nhấn mạnh những ảnh hưởng đối với trẻ em và người thân trong gia đình do hút thuốc thụ động.

Theo đại biểu, những thông điệp cụ thể, đi kèm hình ảnh trực quan sẽ có sức tác động tốt hơn, giúp người sử dụng nhận thức rõ hậu quả thay vì chỉ tiếp nhận những thông tin cảnh báo mang tính khái quát.

Siết quản lý kinh doanh, hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá

Bên cạnh đổi mới cảnh báo, kiểm soát hoạt động kinh doanh và trưng bày thuốc lá là giải pháp quan trọng cần được quan tâm trong quá trình sửa đổi luật.

Đại biểu Vũ Văn Tiến cho rằng, trong khi quảng cáo thuốc lá đã bị nghiêm cấm, sản phẩm vẫn được trưng bày trực tiếp tại các điểm bán. Điều này khiến người tiêu dùng dễ dàng nhìn thấy, tiếp cận và có thể phát sinh nhu cầu mua thuốc lá, nhất là đối với người trẻ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát phải được tăng cường, nhất là đối với những cơ sở kinh doanh không chấp hành quy định về quảng cáo, trưng bày và bán thuốc lá cho người chưa đủ tuổi.

Thực tiễn cũng cho thấy, hoạt động kinh doanh thuốc lá đang đặt ra những thách thức mới trên môi trường số. Các hình thức quảng cáo, mua bán trá hình trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử đòi hỏi cơ quan quản lý phải đổi mới phương thức kiểm soát, tăng cường phối hợp với các nền tảng số và lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Việc quản lý không thể chỉ tập trung vào các điểm bán truyền thống mà phải bao quát cả những phương thức kinh doanh mới, bảo đảm các quy định của pháp luật được thực thi đồng bộ.

Các chuyên gia chia sẻ, trao đổi thông tin về Hội thảo

Điều chỉnh thuế, giá, tăng hiệu quả quản lý thị trường

Một giải pháp khác được đại biểu Vũ Văn Tiến đề cập là sử dụng chính sách thuế và giá để hạn chế khả năng tiếp cận thuốc lá.

Dẫn số liệu tổng hợp của Bộ Y tế, ông Tiến cho biết tỷ trọng thuế trong giá bán lẻ thuốc lá hiện chỉ khoảng 36%. Mức giá còn dễ tiếp cận khiến việc hạn chế người dân mua và sử dụng thuốc lá gặp nhiều khó khăn.

Theo ông, cần nghiên cứu lộ trình tăng thuế, giá thuốc lá theo từng giai đoạn nhằm giảm khả năng tiếp cận sản phẩm, đặc biệt đối với người trẻ và những người chưa từng hút thuốc.

Tăng thuế thuốc lá không chỉ là giải pháp về nguồn thu ngân sách mà cần được nhìn nhận như một công cụ điều tiết tiêu dùng, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, chính sách thuế cần đi đôi với quản lý thị trường, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh trái phép, buôn bán thuốc lá không rõ nguồn gốc. Nếu không kiểm soát tốt những hoạt động này, hiệu quả của các biện pháp điều chỉnh thuế, giá sẽ bị hạn chế.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc cũng cần được chấn chỉnh, mặc dù pháp luật đã quy định những địa điểm cấm hút thuốc, tình trạng vi phạm vẫn xảy ra tại một số nhà hàng, quán bar, khách sạn, trường học và bệnh viện.

Khó khăn chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý vi phạm. Vì vậy, cần nâng cao nhận thức của người hút thuốc, đồng thời xây dựng cơ chế giám sát và xử phạt rõ ràng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại các địa điểm cấm hút thuốc. Những nơi đã được pháp luật quy định cấm hút thuốc phải thực sự trở thành môi trường không khói thuốc.

Đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông, đại biểu cũng đề cập trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong triển khai các quy định phòng, chống tác hại thuốc lá. Trong đó, cần thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại các sự kiện; kiểm soát hình ảnh diễn viên, ca sĩ sử dụng thuốc lá trong phim ảnh, sân khấu, chương trình truyền hình và các nội dung văn hóa có đề cập đến thuốc lá.