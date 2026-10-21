Sửa đổi Luật Dược: Đề xuất cấm kinh doanh thuốc thông qua livestream bán hàng

Theo tờ trình của Chính phủ về dự án luật, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh để đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh. Trong đó, sửa đổi quy định để cắt giảm thủ tục “mỗi cơ sở phải lập một hồ sơ phương án giá” gửi Bộ Y tế phê duyệt và thay thế bằng quy định giao Bộ Y tế quy định “định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh để áp dụng chung theo cấp chuyên môn”.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tờ trình cho biết, việc điều chỉnh này sẽ giúp các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải thực hiện việc lập hồ sơ phương án giá mỗi khi thành lập mới hoặc điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn để gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, mà có thể áp dụng ngay giá đã được Bộ Y tế ban hành theo cấp chuyên môn. Ước tính có thể giảm được khoảng 4,5 tỷ đồng/năm. Lợi ích quan trọng hơn của phương án sửa đổi không chỉ là tiết kiệm chi phí vật chất, mà là giảm đáng kể chi phí tuân thủ pháp luật, giải phóng nguồn lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan quản lý để tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: TRỌNG HẢI

Phát biểu thảo luận tại tổ, liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) bày tỏ tán thành với chủ trương chuyển từ cơ chế “mỗi cơ sở một hồ sơ phương án giá” sang việc Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá áp dụng chung theo cấp chuyên môn kỹ thuật, giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ, nhất là đối với các cơ sở quy mô nhỏ.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn lưu ý, dự thảo luật quy định: “Giá này áp dụng đối với người bệnh không lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu, bao gồm cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế hoặc không có thẻ bảo hiểm y tế”. Cách thể hiện này dễ dẫn đến cách hiểu người bệnh chỉ có hai lựa chọn: Hoặc dùng dịch vụ theo giá chung, hoặc dùng dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở tự định giá. Người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu có thể bị hiểu là không được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (đoàn Hải Phòng) phát biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế. Ảnh: LÂM HIỂN

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị cần quy định rõ ngay trong luật: Người có thẻ bảo hiểm y tế khi lựa chọn dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí theo phạm vi được hưởng và mức hưởng; người bệnh chỉ chi trả phần chênh lệch. Cùng với đó, bổ sung nguyên tắc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải công khai giá dịch vụ theo yêu cầu và thông tin đầy đủ cho người bệnh trước khi thực hiện; việc lựa chọn dịch vụ theo yêu cầu phải hoàn toàn tự nguyện.

Đối với quản lý thiết bị y tế, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá cao việc dự thảo bổ sung nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng, liên thông dữ liệu giữa y tế, hải quan, thuế, đấu thầu, bảo hiểm y tế.

Đại biểu đề nghị Luật quy định mốc thời gian tối đa để vận hành cơ sở dữ liệu thiết bị y tế, liên thông giữa giá nhập khẩu, giá kê khai, giá niêm yết và giá trúng thầu; đồng thời nghiên cứu rút ngắn lộ trình.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu cơ chế công khai giá giao dịch thực tế, giá trúng thầu đối với nhóm thiết bị y tế thông dụng để các cơ sở tham chiếu. Đây là công cụ hữu hiệu nhất để phòng ngừa tình trạng “thổi giá”, mua bán lòng vòng.

Đối với sửa đổi, bổ sung Luật Dược, dự thảo luật quy định cấm kinh doanh thương mại điện tử “thực hiện thông qua livestream bán hàng” để phù hợp với Luật Giao dịch điện tử và bảo đảm việc bán thuốc qua thương mại điện tử phải truy xuất được giao dịch điện tử, người bán hàng, do thuốc là hàng hóa đặc biệt, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ tán thành quy định nghiêm cấm kinh doanh thuốc thông qua livestream (phát trực tiếp) bán hàng, góp phần ngăn chặn tình trạng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc trên không gian mạng. Về phân cấp thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo thuốc cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, đại biểu đề nghị cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, để kiểm soát việc hồ sơ không được chấp thuận ở địa phương này lại tiếp tục đề nghị xác nhận ở địa phương khác.