Sửa đổi Luật Đo lường hướng tới cắt giảm 8 thủ tục hành chính
Sau gần 15 năm thực thi, Luật Đo lường năm 2011 đã bộc lộ những hạn chế trước yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới quản lý và phát triển kinh tế. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường đang được xây dựng theo hướng hiện đại hóa hoạt động đo lường, tăng cường phân cấp, phát huy vai trò doanh nghiệp và đặc biệt là cắt giảm, đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/sua-doi-luat-do-luong-huong-toi-cat-giam-8-thu-tuc-hanh-chinh/7582.html