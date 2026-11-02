Sửa đổi Luật Đầu tư: Tạo không gian thúc đẩy lĩnh vực công nghệ chiến lược
Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng 2/11, các đại biểu thảo luận ở hội trường về hai dự án luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi) và dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/sua-doi-luat-dau-tu-tao-khong-gian-thuc-day-linh-vuc-cong-nghe-chien-luoc-246261102103523926.htm