Sửa đổi Luật Đầu tư: Tạo không gian thúc đẩy lĩnh vực công nghệ chiến lược

Theo các chuyên gia khí tượng, bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta, khiến rãnh áp thấp dịch chuyển lệch xuống phía Nam. Các vùng hội tụ ẩm hình thành trên rãnh áp thấp có thể gây mưa ở nhiều khu vực. Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và tối 2-11.