Sửa đổi Luật Đất đai: Thời hạn nộp tiền đấu giá đất tối đa 12 tháng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan về hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Sáng 28/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, cơ quan liên quan nhằm tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung của dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 21/9 về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ NN&MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ, thống nhất phương án trong dự thảo Luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và hạn chế tối đa các vướng mắc sau khi Luật được ban hành.

Theo Bộ NN&MT, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, sau cuộc họp ngày 21/9, Bộ đã tiếp thu tối đa ý kiến của các bộ, cơ quan để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại cuộc họp ngày 28/9, Bộ NN&MT cùng các bộ, cơ quan tiếp tục trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai; công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thanh toán cho hợp đồng BT; việc sử dụng đất của công ty cổ phần hóa, doanh nghiệp Nhà nước; bổ sung thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Tham dự và cho ý kiến tại cuộc họp có đại diện Bộ NN&MT, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới các mặt của đời sống xã hội. Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tác động sâu sắc, toàn diện tới nhiều mặt của đời sống xã hội. Vì vậy, quá trình hoàn thiện dự thảo phải tiếp tục được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các quy định có tính khả thi, hiệu quả, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

Phó Thủ tướng lưu ý, dự thảo Luật cần tập trung quy định những nguyên tắc chung, mang tính cốt lõi; những vấn đề cụ thể, chi tiết, mang tính thủ tục cần được quy định tại các nghị định của Chính phủ, bảo đảm phù hợp và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.

Đối với vấn đề công chứng, Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp trong ngày 28/9 có ý kiến, quan điểm cụ thể đối với các quy định về công chứng, chứng thực trong dự thảo Luật.

Về quy định thanh toán cho hợp đồng BT, Phó Thủ tướng thống nhất về nội dung nhưng yêu cầu quy định chặt chẽ, bảo đảm không để xảy ra thất thoát tài sản Nhà nước, đồng thời ngăn chặn các sai phạm.

Đối với việc nộp tiền sử dụng đất theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Phó Thủ tướng thống nhất nội dung và yêu cầu thời hạn nộp tối đa không quá 12 tháng.

Về xử lý đất của doanh nghiệp Nhà nước, đất nông, lâm trường, Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người đang sử dụng đất hợp pháp.

Đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&MT cùng các bộ, cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và khả thi.