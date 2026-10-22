Sửa đổi điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự

Casino, đặt cược, vũ trường phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự. Trong đó, quy định cụ thể các nhóm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và trách nhiệm của từng cấp công an trong cấp giấy chứng nhận.

Theo quy định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, có 15 nhóm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Danh mục gồm sản xuất con dấu; kinh doanh công cụ hỗ trợ, các loại pháo trừ pháo nổ; dịch vụ cầm đồ, xoa bóp, bảo vệ; kinh doanh trò chơi có thưởng, casino và đặt cược; vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và các hoạt động liên quan; dịch vụ nổ mìn, dịch vụ in, karaoke, vũ trường, lưu trú và kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí, trang thiết bị chuyên dùng cho lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý, khoản 1 Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo hướng yêu cầu 10 nhóm hoạt động phải xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó có kinh doanh công cụ hỗ trợ, các loại pháo trừ pháo nổ, trò chơi có thưởng, casino, đặt cược, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, dịch vụ nổ mìn và dịch vụ vũ trường.

Quy định cũng áp dụng với cơ sở lưu trú là doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh súng cầm tay, súng vác vai cùng đạn sử dụng cho các loại vũ khí này theo quy định.

Phân định thẩm quyền giữa 3 cấp công an

Nghị định số 392/2026/NĐ-CP đồng thời sửa đổi Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và thẩm duyệt giáo trình, chương trình đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Theo đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an phụ trách các cơ sở thuộc thẩm quyền cấp trung ương, cơ sở có yếu tố nước ngoài và một số cơ sở hoạt động liên tỉnh, thành phố theo quy định. Phạm vi quản lý gồm kinh doanh casino, trò chơi có thưởng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và dịch vụ nổ mìn cùng các lĩnh vực được phân công.

Ở cấp tỉnh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giải quyết thủ tục đối với các cơ sở không thuộc thẩm quyền cấp trung ương. Công an cấp xã phụ trách các cơ sở thuộc phạm vi được giao, trong đó có kinh doanh karaoke, dịch vụ xoa bóp, cầm đồ, dịch vụ in và lưu trú từ 29 phòng cho thuê trở xuống.

Đối với dịch vụ lưu trú, thẩm quyền được xác định theo loại hình, quy mô và các tiêu chí cụ thể, trong đó có cơ sở từ 30 phòng cho thuê trở lên và cơ sở được xếp hạng 5 sao. Doanh nghiệp cần căn cứ quy định tương ứng để xác định cơ quan giải quyết thủ tục.