Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh - Ảnh minh họa

Nghị định số 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 điều quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng; trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng; công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Sửa đổi điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh

Cụ thể, Nghị định 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 101/2022/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên được đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh khi đáp ứng đủ các điều kiện: Được thành lập theo quy định của pháp luật; không có vốn đầu tư nước ngoài; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Quy định mới về điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh

Nghị định 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 về điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:

Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Thay đổi điều kiện đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Bên cạnh đó, Nghị định 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 về điều kiện đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, tổ chức, doanh nghiệp là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên được đầu tư kinh doanh trang thiết bị kỹ thuật chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được thành lập theo quy định của pháp luật; không có vốn đầu tư nước ngoài; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Điều kiện đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh

Nghị định 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 9 về điều kiện đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:

Tổ chức, doanh nghiệp là cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt được đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Tổ chức, doanh nghiệp không thuộc đối tượng nêu trên được đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Được thành lập theo quy định của pháp luật; không có vốn đầu tư nước ngoài; được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Nghị định 397/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2026.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo đơn đặt hàng hoặc hợp đồng đã ký kết./.