Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Chuyển đổi số trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự”

Cụ thể, Quyết định số 2323/QĐ-TTg sửa đổi thời hạn thực hiện mục tiêu tại điểm a, điểm b khoản 2 Mục II (mục tiêu cụ thể) như sau:

a) Đến hết tháng 6 năm 2027: 100% các cơ quan, bộ, ngành tham gia Đề án (Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính) hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử tập trung của từng ngành; nâng cấp, hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành (điều tra; truy tố; xét xử; tạm giữ, tạm giam; thi hành án hình sự) đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, quản lý hồ sơ điện tử, tích hợp chữ ký số công vụ, sẵn sàng kết nối liên thông; thống nhất sử dụng mã hồ sơ điện tử duy nhất cho mỗi vụ án hình sự làm căn cứ quản lý xuyên suốt.

b) Đến hết tháng 6 năm 2027: Hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia làm nền tảng trung gian điều phối, liên thông dữ liệu giữa các cơ quan trong toàn bộ quy trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự; quản lý danh mục và trạng thái dữ liệu chia sẻ liên ngành (hồ sơ vụ án, quyết định tố tụng, lịch xét xử, bản án, quyết định thi hành án...); đồng bộ tự động theo phân quyền và cảnh báo, nhắc việc khi phát sinh cập nhật; bảo đảm thông tin liên thông được ký số, ghi nhật ký đầy đủ, đúng thẩm quyền, an toàn và bảo mật.

Bên cạnh đó, Quyết định sửa đổi một số nội dung tại điểm b, c, d khoản 1 Mục VI về lộ trình thực hiện, cụ thể như sau:

b) Đến hết tháng 6 năm 2027:

- Hoàn thành nâng cấp tất cả các phần mềm do các bộ, ngành quản lý sử dụng (Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao), bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt toàn bộ quá trình tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

- Tập trung xây dựng, mở rộng hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu, bảo mật toàn bộ hệ thống, cấp phát chữ ký số.

- Khảo sát, rà soát hiện trạng hạ tầng, thiết bị, dữ liệu; tổng hợp yêu cầu nâng cấp, xác định phạm vi các dự án thành phần/gói thầu; đầu tư, trang cấp bổ sung thiết bị số hóa theo yêu cầu thực tiễn.

c) Đến hết tháng 9 năm 2027:

- Triển khai thí điểm cho các đơn vị cấp Cục thuộc các bộ, ngành liên quan và một số địa phương (Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa...).

- Nâng cấp, bổ sung tính năng đối với các phần mềm, cơ sở dữ liệu về hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

d) Đến hết tháng 12 năm 2027: Triển khai đến các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam và cơ quan thi hành án trong toàn quốc.

Sửa đổi thời hạn hoàn thành một số nhiệm vụ triển khai Đề án

Quyết định cũng sửa đổi thời hạn hoàn thành tại Phụ lục "Danh mục nhiệm vụ của các bộ, cơ quan trong triển khai Đề án". Theo đó, các nhiệm vụ số thứ tự từ số 7 đến số 19 liên quan đến việc xây dựng nâng cấp phần mềm, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp chứng thư chữ ký số, bảo đảm hạ tầng, đường truyền kết nối có thời hạn hoàn thành đến hết tháng 6/2027.

Đối với nhiệm vụ số 21 về tổ chức thí điểm tại một số đơn vị cấp Cục và địa phương; đánh giá, điều chỉnh; ban hành kế hoạch triển khai mở rộng được giao thực hiện trong tháng 7/2027.

Việc triển khai mở rộng và vận hành chính thức tại các cơ quan tố tụng hình sự và thi hành án hình sự trên toàn quốc; hoàn thiện liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt (nhiệm vụ số 22) hoàn thành trong tháng 12/2027.

Ngoài ra, Quyết định sửa đổi khoản 5 Mục V về giải pháp tài chính cụ thể như sau:

Các bộ, ngành, cơ quan được giao nhiệm vụ chủ động xác định nhu cầu, lập kế hoạch tài chính và dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ, dự án thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm về nội dung, khối lượng, quy mô và căn cứ lập dự toán; gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Việc hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất và cân đối dự toán chi ngân sách nhà nước cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực hiện theo trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính được quy định tại Mục VI của Đề án và pháp luật có liên quan.

Quyết định cũng thay mục thứ năm tại điểm d khoản 2 Mục VI về trách nhiệm của Bộ Tài chính bằng nội dung sau:

Trên cơ sở phương án dự toán chi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Bộ Khoa học và Công nghệ gửi, thực hiện cân đối, tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định; hướng dẫn thực hiện các quy định về tài chính đặc thù (nếu có) có liên quan theo thẩm quyền; phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án.

Đồng thời, Quyết định bổ sung trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc hướng dẫn, tổng hợp, đề xuất dự toán chi ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thực hiện Đề án của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, bao gồm chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định sửa đổi, kinh phí thực hiện Đề án được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc Đề án được bố trí, tổng hợp trong dự toán chi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ: Việc sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu hoàn thành triển khai Đề án trên phạm vi toàn quốc đến hết năm 2027.

Bộ Công an chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành được phân công chủ trì các nhiệm vụ bám sát lộ trình mới được điều chỉnh; tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai để giải quyết dứt điểm các hạng mục phần việc có khối lượng lớn, tính chất phức tạp; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (26/11/2026)./.