Sửa đổi cơ chế, chính sách gỡ khó cho Dự án BT chuyển tiếp

Ảnh minh họa: VGP.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Nghị quyết số 47 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 16 ngày 7/4/2026 của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án đầu tư theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao (dự án BT chuyển tiếp).

Sửa điều kiện áp dụng cơ chế gỡ khó

Theo quy định mới, dự án BT chuyển tiếp được áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hoặc đã có văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án.

Các bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện với quyết định của mình.

Phải chủ động rà soát, báo cáo trên Hệ thống 751

Cơ quan có thẩm quyền phải chủ động rà soát, xác định các dự án BT chuyển tiếp có khó khăn, vướng mắc đáp ứng điều kiện để áp dụng cơ chế; chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin của các dự án.

Kết quả tháo gỡ phải được báo cáo, cập nhật trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính quản lý, vận hành Hệ thống 751, bảo đảm thông suốt, an toàn, công khai, minh bạch.

Riêng dự án có chứa bí mật nhà nước không báo cáo trên Hệ thống 751, mà định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2027. Sau thời điểm này, nếu chưa hoàn thành việc xử lý khó khăn, vướng mắc, cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ và gửi Bộ Tài chính đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thu Thảo