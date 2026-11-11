Sửa đổi cơ chế, chính sách gỡ khó cho dự án BT chuyển tiếp

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là sửa đổi điều kiện để dự án BT chuyển tiếp được áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, xác định dự án, đồng thời bảo đảm hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin liên quan đầy đủ, chính xác, trung thực. (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, dự án BT chuyển tiếp được áp dụng các quy định tại Nghị quyết khi đã có kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc văn bản kết luận của cấp có thẩm quyền về việc không phải thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện dự án và nội dung hợp đồng dự án.

Các bộ, UBND cấp tỉnh (cơ quan có thẩm quyền) xem xét, quyết định việc thực hiện thanh tra đối với dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Nghị quyết cũng sửa đổi quy định về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện. Theo đó, các cơ quan phải chủ động rà soát, xác định những dự án BT chuyển tiếp đang gặp khó khăn, vướng mắc và đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 3 của Nghị quyết để áp dụng cơ chế, chính sách tháo gỡ.

Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, xác định dự án, đồng thời bảo đảm hồ sơ, tài liệu, số liệu và thông tin liên quan đầy đủ, chính xác, trung thực.

Đáng chú ý, cơ quan có thẩm quyền phải báo cáo tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án BT chuyển tiếp trên Hệ thống thông tin quốc gia về cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài (Hệ thống 751), theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thông tin, số liệu cập nhật trên hệ thống phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất với số liệu báo cáo các cấp có thẩm quyền. Cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu này.

Đối với dự án có chứa bí mật nhà nước, Nghị quyết quy định không thực hiện báo cáo trên Hệ thống 751. Thay vào đó, cơ quan có thẩm quyền phải gửi báo cáo về tình hình và kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đến Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành hoặc đột xuất theo yêu cầu. Việc lập và gửi văn bản báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Nghị quyết cũng nêu rõ, Bộ Tài chính có trách nhiệm quản lý, vận hành Hệ thống 751, bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt, an toàn, công khai, minh bạch. Đồng thời, Bộ hướng dẫn việc cập nhật thông tin các dự án BT chuyển tiếp trên hệ thống, bảo đảm đồng bộ với chế độ cập nhật, báo cáo đối với các dự án tồn đọng, kéo dài khác.

Nghị quyết số 47/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2027.

Sau thời điểm này, nếu việc xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án BT chuyển tiếp áp dụng Nghị quyết chưa hoàn thành, cơ quan có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ xử lý và gửi Bộ Tài chính để đề xuất phương án xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.