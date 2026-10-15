Sửa đổi chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán phù hợp với cơ chế quản lý ngân sách mới

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Hữu Phúc đề nghị Ban rà soát bổ sung các tình huống thực tiễn và tăng cường nội dung kiểm toán trên môi trường số. Ảnh: N.LY

TS. Nguyễn Hữu Phúc - Kiểm toán trưởng KTNN khu vực I - làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định; cùng tham dự cuộc họp có TS. Vũ Ngọc Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III, Trưởng Ban rà soát; các thành viên Ban rà soát và Hội đồng thẩm định.

Chương trình bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước” thuộc Hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên của KTNN, gồm 3 cấp độ (Cấp độ 1, Cấp độ 2 và Cấp độ 3), với 12 chuyên đề đào tạo. Trong đó, Cấp độ 3 dành cho đối tượng là công chức được phân công kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách có từ 9 năm kinh nghiệm trở lên và các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán trong lĩnh vực ngân sách nhà nước.

Tài liệu bồi dưỡng Cấp độ 3 gồm 4 chuyên đề, với thời lượng đào tạo là 40 tiết, cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán; phân tích, đánh giá khi thực hiện kiểm toán tại đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước hay khi kiểm toán ngân sách nhà nước (trọng tâm là ngân sách địa phương); lập báo cáo kiểm toán; ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.LY

Tài liệu bồi dưỡng được xây dựng theo hướng kết hợp giảng dạy lý thuyết với trao đổi, thảo luận; lấy học viên làm trung tâm, sử dụng bài tập tình huống, nghiên cứu hồ sơ kiểm toán mẫu, thực hành trên hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán hiện hành của Kiểm toán nhà nước.

Theo TS. Vũ Ngọc Tuấn - Trưởng Ban rà soát, tài liệu được xây dựng theo hướng mở để tiếp tục cập nhật, bổ sung các quy định và nội dung phù hợp với thực tiễn. Đến thời điểm hiện tại, tài liệu đã được bổ sung các quy định mới, trọng tâm là: Luật Ngân sách nhà nước năm 2025; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Quy trình kiểm toán của KTNN năm 2025; Hệ thống Chuẩn mực KTNN; các hướng dẫn kiểm toán, hồ sơ và mẫu biểu hiện hành.

Ban rà soát cũng biên tập nội dung chuyên môn phù hợp với cơ chế quản lý ngân sách, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức cơ quan tài chính, thuế, Kho bạc Nhà nước, cơ chế tự chủ, đầu tư công và quản lý tài sản công.

Cùng với đó, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung phân tích, đánh giá và các tình huống thực tiễn nhằm nâng cao khả năng vận dụng trong hoạt động kiểm toán ngân sách nhà nước; tăng cường nội dung về chuyển đổi số, khai thác dữ liệu điện tử và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kiểm toán.

Các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị Ban rà soát tăng hàm lượng thực hành và các bài tập tình huống trong từng chuyên đề. Ảnh: N.LY

Để đảm bảo tính thực tiễn, Ban rà soát đã bổ sung thêm một số kỹ năng về tổ chức, quản trị cuộc kiểm toán, kiểm soát chất lượng, tổng hợp phát hiện, lập và bảo vệ kết luận kiểm toán, xử lý khác biệt quan điểm, xây dựng kiến nghị kiểm toán có tính khả thi và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách tài khóa.

Đánh giá cao chất lượng của tài liệu bồi dưỡng, các thành viên Hội đồng thẩm định cho rằng, tài liệu được biên soạn công phu, bám sát Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước cấp độ 3. Bốn chuyên đề của tài liệu đã bao quát các nhóm kỹ năng quan trọng trong kiểm toán ngân sách nhà nước.

Tài liệu đã được rà soát, cập nhật tương đối toàn diện theo hệ thống pháp luật và các quy định nghiệp vụ hiện hành về ngân sách nhà nước, tài chính, kế toán, tài sản công, đầu tư công, chuẩn mực KTNN và quy trình kiểm toán. Nội dung tài liệu đã chú trọng kỹ năng phân tích, đánh giá và kinh nghiệm nghề nghiệp.

Về kết cấu, tài liệu cơ bản phù hợp với cấu trúc Chương trình. Nội dung được triển khai từ cơ sở nghiệp vụ đến phương pháp, kỹ năng và câu hỏi, bài tập, tạo thuận lợi cho việc tổ chức giảng dạy, các nội dung phân tích, đánh giá đã được xây dựng kết hợp giữa yêu cầu nghiệp vụ kiểm toán với các phương pháp phân tích.

TS. Vũ Ngọc Tuấn - Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III, Trưởng Ban rà soát - giải trình, tiếp thu các ý kiến của Hội đồng thẩm định. Ảnh: N.LY

Để hoàn thiện tài liệu bồi dưỡng, Hội đồng đề nghị Ban rà soát tăng hàm lượng thực hành và các bài tập tình huống trong từng chuyên đề, cụ thể hóa yêu cầu vận dụng Chuẩn mực KTNN và bằng chứng kiểm toán trong từng chuyên đề; một số câu hỏi, bài tập cần được nâng mức độ yêu cầu để phù hợp với đối tượng cấp độ 3.

Tài liệu cần tiếp tục được rà soát, biên tập kỹ thuật trước khi ban hành do dung lượng lớn, nhiều mục, tiểu mục, số liệu và dẫn chiếu. Trong đó, cần tập trung vào tính thống nhất của thuật ngữ, tên mục, tiểu mục, tên và số hiệu văn bản, đối chiếu với tài liệu Cấp độ 1, 2, để bảo đảm nội dung tài liệu không thiếu hoặc vượt ra ngoài phạm vi chương trình đào tạo.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Hữu Phúc đề nghị Ban rà soát tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên Hội đồng, rà soát và lược bỏ các nội dung trùng lặp để đảm bảo tính logic cho tài liệu; sắp xếp một số nội dung phù hợp với từng mục; cập nhật đầy đủ các văn bản đến thời điểm ban hành và bổ sung các tình huống thực tiễn để học viên thảo luận, phân tích.

TS. Nguyễn Hữu Phúc lưu ý, đối với đối tượng đào tạo, cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo vị trí việc làm, công việc tại Đoàn kiểm toán, mức độ am hiểu về ngân sách nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng đối tượng đào tạo và tăng cường nội dung kiểm toán trên môi trường số.

Hội đồng thẩm định đánh giá chương trình và tài liệu bồi dưỡng “Kỹ năng kiểm toán ngân sách nhà nước” cấp độ 3 đạt yêu cầu./.