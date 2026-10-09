Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp từ 1/11/2026

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Nghị định số 383/2026/NĐ-CP ngày 8/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 09/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Nghị định 383/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 09/2026/NĐ-CP về vị trí và chức năng của Bộ Tư pháp theo hướng bổ sung chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Trụ sở Bộ Tư pháp

Cụ thể, Bộ Tư pháp là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Xây dựng pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp; công tác pháp chế; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo vệ, bảo đảm quyền con người; quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp

Nghị định 383/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 2 về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp.

Về tổ chức thi hành pháp luật, Nghị định 383/2026/NĐ-CP bổ sung thêm nhiệm vụ của Bộ Tư pháp là giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ về công tác truyền thông chính sách theo quy định của pháp luật (bổ sung điểm k vào sau điểm i khoản 7 Điều 2).

Về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, cập nhật, đăng tải, khai thác dữ liệu thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 12 Điều 2).

Về xây dựng thể chế, pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Bộ Tư pháp là cơ quan trung ương trong tương trợ tư pháp về dân sự thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự; cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Công ước New York năm 1958 về Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài; cơ quan quốc gia trong quan hệ với các thành viên và cơ quan thường trực của Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, cơ quan trung ương trong các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và các điều ước quốc tế khác theo sự phân công của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 383/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 14a vào sau khoản 14 Điều 2 về bảo vệ, bảo đảm quyền con người:

a) Bộ Tư pháp có chức năng, nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về quyền con người theo quy định của pháp luật; làm đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm quyền con người;

b) Đề xuất việc ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thẩm định, góp ý, tham gia đàm phán điều ước quốc tế về quyền con người theo quy định pháp luật;

c) Là cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị (Công ước ICCPR); thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các điều ước quốc tế khác về quyền con người theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Hợp tác quốc tế về quyền con người theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quyền con người theo phân công của Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.